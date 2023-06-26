У кремлі обдурили пригожина? Ватажок "Вагнера" все ще може потрапити за ґрати

Справа пригожина залишається відкритою

Ватажок приватної військової компанії "Вагнера" євген пригожин досі залишається під слідством у справі за спробу організації збройного заколоту в росії.

Про це пише "Комерсантъ", посилаючись на власні джерела.

Так, станом на вранці 26 червня кримінальна справа про організацію збройного заколоту (ст. 279 КК не припинена і продовжує розслідуватися слідчим слідчого управління ФСБ росії. До речі, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років.

При цьому варто додати, що раніше прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявляв, що справу пригожина буде припинено. За його словами, ситуація з ватажком "вагнерівців" вдалося вирішити без подальших втрат і підвищення рівня напруженості. Сам пригожин мав "піти в Білорусь" після переговорів із самопроголошеним президентом цієї країни олександром лукашенком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній директор ЦРУ Девід Петреус прокоментував спроби заколоту в росії, які здійснив євгеній пригожин і пояснив, чому "вагнерівець" різко зупинив їх.