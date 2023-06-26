Здали нерви: екс-глава ЦРУ пояснив, чому пригожин зупинив заколот

Повстання не визвало такої підтримки, на яку очікував пригрожин

Колишній директор ЦРУ та генерал армії США у відставці Девід Петреус вважає, що у ватажка групи "вагнера" євгена пригожина "здали нерви", коли він припинив повстання, яке розпочав проти російських військових лідерів.

Про це він сказав у неділю, 25 червня в програмі "Стан справ в державі", передає "Голос Америки".

На думку колишнього очільника ЦРУ, пригожин зберіг своє життя, але втратив групу "вагнера", і "йому слід бути дуже обережним біля відкритих вікон у новому місці в Білорусі, куди він збирається".

"Ясно, що у пригожина здали нерви. Він був… приблизно за дві години їзди від околиць Москви, де починали готувати оборонні позиції. Це повстання, хоч і викликало оплески, не викликало такої підтримки, на яку він сподівався. І знову він вирішив прийняти угоду. Він відмовився від цих зусиль", — вважає американський генерал у відставці.

"Тим часом путін, ймовірно, втік з Москви, не залишився", — сказав Петреус в ефірі CNN.

"Я думаю, що уряд похитнувся. путін особисто похитнувся. Це робить його більш вразливим, ніж будь-коли за два десятиліття його правління Російською Федерацією. Хто знає, куди це може піти зараз", – вважає колишній директор ЦРУ.

Як відомо, 23 червня Пригожин оголосив, що йде "на Москву", бо не хоче, щоб країна жила "у корупції та брехні". Він закликав не чинити найманцям спротив, інакше вони знищуватимуть усіх, хто їм заважатиме. Однак вже ввечері Пригожин оголосив, що розвертає колони і йде назад. У Кремлі заявили, що справу проти нього закриють, сам ватажок ЧВК "піде в Білорусь". Також вони пообіцяли не переслідувати його найманців. Це стало нібито наслідком переговорів пригожина з білоруським диктатором олександром лукашенко.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден також вважає, що "громадянська війна" в росії показала "слабкість путінського режиму". Про це він заявив у телефонній розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.