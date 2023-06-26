Сдали нервы: экс-глава ЦРУ объяснил, почему пригожин остановил мятеж

Восстание не вызвало такой поддержки, которой ожидал пригроз

Бывший директор ЦРУ и генерал армии США в отставке Дэвид Петреус считает, что у главаря группы "вагнера" Евгения Пригожина "сдали нервы", когда он прекратил восстание, начатое им против российских военных лидеров.

Об этом Петреус сказал в воскресенье, 25 июня в программе "Положение дел в государстве", передает "Голос Америки".

По мнению бывшего главы ЦРУ, пригожин сохранил свою жизнь, но потерял группу "вагнера", и "ему следует быть очень аккуратным у открытых окон на новом месте в беларуси, куда он собирается".

"Ясно, что у пригожина сдали нервы. Он был… примерно в двух часах езды от окрестностей москвы, где начинали готовить оборонительные позиции. Это восстание, хоть и вызывало аплодисменты, не вызвало такой поддержки, на которую он надеялся. И снова он решил принять соглашение. Он отказался от этих усилий ", — считает американский генерал в отставке.

"Между тем путин, вероятно, сбежал из москвы, не остался", — сказал Петреус в эфире CNN.

"Я думаю, что правительство пошатнулось. Путин лично пошатнулся. Это делает его более уязвимым, чем когда-либо за два десятилетия его правления Российской Федерацией. Кто знает, куда это может пойти сейчас", — считает бывший директор ЦРУ.

Как известно, 23 июня Пригожин объявил, что идет "на Москву", потому что не хочет, чтобы страна жила "в коррупции и лжи". Он призвал не сопротивляться наемникам, иначе они будут уничтожать всех, кто им будет мешать. Однако уже вечером Пригожин объявил, что разворачивает колонны и уходит. В кремле заявили, что дело против него закроют, а сам главарь ЧИК "уйдет в беларусь". Также они пообещали не преследовать его наемников. Это стало якобы следствием переговоров пригожина с белорусским диктатором александром лукашенко.

Напомним, что президент США Джо Байден также считает, что "гражданская война" в россии показала "слабость путинского режима". Об этом он заявил в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.