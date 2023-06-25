Зеленский и Байден обсудили "гражданскую войну" в россии и предстоящий саммит НАТО: детали

Глава украинского государства призвал продолжать давить на россию

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским коллегой Джо Байденом, во время которого обсудили прошедшую в россии "гражданскую войну", а также ситуацию на фронте.

Как говорится в сообщении, размещенном пресс-службой Офиса президента, мир должен продолжать давить на россию до полного восстановления мирового порядка.

"Вчерашние события разоблачили слабость путинского режима", — сказал Зеленский.

Президенты также обсудили дальнейшее углубление военного сотрудничества, в частности, в вопросах защиты неба и поставок дальнобойного вооружения.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку США коалиции истребителей и поставки систем ПВО Patriot.

Главы государств также скоординировали позиции накануне предстоящего саммита НАТО в Литве, а также обсудили совместную работу по реализации украинской формулы мира.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чего ждать Украине от саммита НАТО в Вильнюсе, который должен состояться 11-12 июля. Очевидно, что даже несмотря на то, что сейчас украинские Вооруженные силы, вероятно, самые опытные в Европе, вступления Украины в НАТО не произойдет.