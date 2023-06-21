Сделают нас ближе к Европе: США и Великобритания дают Украине еще миллиарды долларов

В Лондоне проходит конференция по восстановлению Украины

Союзники Украины продолжают поддерживать нашу страну как в военном, так и в экономическом плане. 21 июня стало известно о новых масштабных пакетах помощи сразу от двух стран.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на конференцию по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне.

Один из них направляется в нашу страну из Великобритании. Её премьер Риши Сунак заявил о многолетней поддержке украинской экономики и объявил о финансовой помощи для Киева на три миллиарда долларов. Он подчеркнул, что бизнес, правительства и финансовые учреждения должны объединить усилия по поддержке Украины.

"Я горжусь тем, что сегодня мы объявляем о многолетней поддержке экономики Украины. В течение трех лет мы предоставим кредитные гарантии на сумму в три миллиарда долларов, мы также запускаем новый британско-украинский технологический мост для содействия инвестициям и талантам, а также поддержку "зеленой" энергетики и многого другого", — сказал британский лидер.

Второй пакет помощи направится уже из США. По словам госсекретаря этого государства Энтони Блинкена, его сумма составит 1,3 миллиарда долларов. Половина этой суммы (657 млн.) будет направлена на логистику — пункты пропуска, пути, порты и другие транспортные сети.

"Мы направим дополнительные 100 млн долларов для цифровизации украинской таможенной системы, что повысит скорость и отрежет коррупцию. Мы также выделим 35 млн долларов, чтобы помочь украинскому бизнесу и предпринимателям через финансирование страховки, что снизит риски инвестиций в Украине. Эта поддержка, о которой я объявляю сегодня, будет дополнительно еще до 20 млрд долларов, которые США уже предоставляют украинским рабочим, бизнесу, общественным услугам", — сказал Блинкен.

А вторую половину (520 млн.) США направят на ремонт электросетей.

"Поступая так, делая ее более чистой, устойчивой и интегрированной с Европой, поддерживая реформы украинского энергетического рынка, борясь с монополизмом и распространяя частные инвестиции, это позволит Украине однажды стать крупнейшим энергетическим экспортером", — отметил государственный секретарь США.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США серьезно переоценили помощь Украине. Речь о миллиардах долларов.

Также мы сообщали, что Украина может получить 50 миллиардов евро от Европейского Союза.