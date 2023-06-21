Зроблять нас ближчими до Європи: США та Велика Британія дають Україні ще мільярди доларів

У Лондоні проходить конференція з відновлення України

Союзники України продовжують підтримувати нашу країну як у військовому, так і в економічному плані. 21 червня стало відомо про нові масштабні пакети допомоги одразу від двох країн.

Про це повідомляє "Телеграф ", посилаючись на конференцію з відновлення України, яка проходить у Лондоні.

Один із них прямує до нашої країни з Великої Британії. Її прем’єр Ріші Сунак заявив про багаторічну підтримку української економіки та оголосив про фінансову допомогу для Києва на три мільярди доларів. Він наголосив, що бізнес, уряди та фінансові установи мають об’єднати зусилля для підтримки України.

"Я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо про багаторічну підтримку економіки України. Протягом трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму три мільярди доларів, ми також запускаємо новий британсько-український технологічний міст для сприяння інвестиціям і талантам, а також підтримку "зеленої" "енергетики та багато іншого", — сказав британський лідер.

Другий пакет допомоги попрямує вже із США. За словами держсекретаря цієї держави Ентоні Блінкена, його сума становитиме 1,3 мільярда доларів. Половина цієї суми (657 млн) буде спрямована на логістику – пункти пропуску, колії, порти та інші транспортні мережі.

"Ми направимо додаткові 100 млн доларів для цифровізації української митної системи, що підвищить швидкість та відріже корупцію. Ми також виділимо 35 млн. доларів, щоб допомогти українському бізнесу та підприємцям через фінансування страховки, що знизить ризики інвестицій в Україні", — сказав Блінкен.

А другу половину (520 млн) США спрямують на ремонт електромереж.

"Роблячи так, роблячи її чистішою, стійкішою та інтегрованішою з Європою, підтримуючи реформи українського енергетичного ринку, борючись з монополізмом і поширюючи приватні інвестиції, це дозволить Україні одного разу стати найбільшим енергетичним експортером", — зазначив державний секретар США.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США серйозно переоцінили допомогу Україні. Мова про мільярди доларів.

Також ми повідомляли, що Україна може отримати 50 мільярдів євро від Європейського Союзу.