В США переоценили помощь Украине: разница между ожидаемой и реальной стоимостью колоссальна

Оружие и техника передавались по завышенной стоимости

Американское оборонное ведомство провело аудит поставленного Украине оборудования и вооружения и обнаружило, что реальная их стоимость оказалась более чем на 6 миллиардов долларов ниже, чем ожидаемая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала представитель Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга во вторник.

По ее словам, это объясняется тем, что в Минобороны США использовало стоимость оборудования, которое замещает переданную технику, а не так называемую остаточную стоимость. Тем самым то оборудование, которое передавалось из запасов Пентагона проходило в отчетах по завышенной цене.

Сингх добавила, что в 2022 финансовом году разница составила 2,6 миллиарда долларов, а в 2023 — 3,6 миллиарда. То есть всего США переоценили поставленное вооружение на 6,2 миллиарда.

Представитель Пентагона добавила, что это никоим образом не повлияло на объемы военной помощи Украине, как и на одобренное Конгрессом финансирование.

Подобная переоценка может означать, что в США есть больше свободных средств, чем считалось ранее, а потому в вопросах оказания помощи может не возникнуть потребности в согласовании новых пакетов между Белым домом и Конгрессом.

Как сообщалось ранее, Дания согласилась предоставить Украине свои самолеты F-16, если США разрешат их передачу.