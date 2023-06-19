Резников намекнул, когда в Украине появятся западные истребители: "попросил определенные вещи у Санты"

Проблема не в скорости обучения пилотов

Украинцам не стоит рассчитывать на то, что западные боевые самолеты появятся на вооружении ВСУ до Нового года.

Как рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Настоящее время", самолеты это очень сложная техника, сравнимая разве что с кораблями и подлодками, а не с танками и артиллерией.

По словам министра, после тестирования украинских пилотов, в США пришли к выводу, что на обучение управлению самолетами F-16 им понадобится до шести месяцев, однако он считает, что за четыре месяца их освоить вполне реально.

Однако, говорит Резников, проблема может возникнуть с обслуживанием и логистикой, которую надо подготовить. Поэтому глава МОУ подчеркнул, что ранее Нового года на самолеты рассчитывать не стоит.

При этом министр отметил, что это будет "символично", так как на прошлое Рождество он записал обращение к Санта Клаусу.

"Я попросил определенные вещи у Санты: артиллерию, снаряды, танки и так далее. У меня там стоял маленький самолетик, модель, который потом улетает. Это было мое пожелание Санте. Поэтому было бы логично, чтобы хотя бы к Новому году первый F-16 все-таки взлетел"

Как сообщалось ранее, Дания согласилась предоставить Украине свои самолеты F-16, если США разрешат их передачу.