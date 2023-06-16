Нужно научиться не только летать: в чем сложность передачи Украине F-16

Даже россия с ее огромными военно-воздушными силами не смогла доминировать в небе из-за работы ПВО

Несмотря на положительные для Украины результаты встречи в формате "Рамштайн", поставки Украине истребителей F-16 не станут "скорым решением проблемы войны".

Такое мнение в комментарии BBC высказал командующий ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд.

По его словам, украинским пилотам потребуется время, чтобы научиться управлять западными истребителями со сложным вооружением.

Генерал Фолланд считает, что цель программы обучения пилотов — научить доминированию в небе, которое помогает избегать "старомодных" конфликтов, который сейчас якобы происходят в небе Украины.

Автор статьи приводит пример бельгийского летчика с позывным "Пульс" – ему понадобилось три года, чтобы освоить свой истребитель F-16.

"Он летает прекрасно, — говорит пилот. — Но летать — это самое простое. Остальное сложнее ".

По его словам, пилот должен научиться не только летать, но и работать с радаром, датчиками и оружием F-16. Украина, которая имеет больше пилотов, чем самолетов, надеется сократить это обучение до нескольких месяцев.

Предоставление западных самолетов Украине видится "Пульсу" логичным. Он указывает на вооружение своего F-16: ракеты "воздух-воздух" для уничтожения вражеских самолетов и бомбы для поражения наземных целей. "Это важно, потому что с этим самолетом можно использовать любое оружие из запасов НАТО", — говорит Пульс.

Но кроме полетов самолеты нужно обслуживать и ремонтировать.

Норвежские ВВС, как и другие в Европе, перешли на более современные самолеты F-35. Поэтому теоретически F-16 можно поставлять Украине.

На авиабазе Орланд два старых F-16 используются для обучения авиационных инженеров. Это может занять год, а для старшего авиатехника еще больше.

"Нельзя просто посадить пилота в истребитель и сказать: "Поехали!" – говорит полковник Мартин Тесли, командир базы и бывший пилот F-16.

По его словам, логистическая цепочка обслуживания истребителей очень сложна — запасные части, программное обеспечение и оружие. Но при этом Тесли отдает себе отчет в необходимости модернизации украинского парка старых советских самолетов.

"В определенный момент, если они не получат самолеты, у них не будет военно-воздушных сил, чтобы защитить себя", — считает он.

Еще один опасный аспект: россия, по всей вероятности, будет обстреливать украинские авиабазы, если на них разместятся западные самолеты. Для одномоторного F-16 с большим воздухозаборником под фюзеляжем это опасно – двигатель легко может засосать обломки из взлетно-посадочной полосы.

Именно по этим причинам США так долго не отзывались по просьбе Киева предоставить ему самолеты F-16. Дело не столько в опасениях эскалации, сколько в практических аспектах эксплуатации и обслуживания самолетов. Пентагон предупреждает, что это будет сложно и дорого.

Кроме того, подполковник Нилс Ван Хуссен, бывший пилот F-16 Королевских ВВС Нидерландов, считает, что ни одна система вооружений не изменит ход войны. По его мнению, F-16 просто дадут Украине "возможность поддерживать то, что они делают сейчас".

Ван Хуссен указывает на то, что даже россия с ее огромными военно-воздушными силами не смогла доминировать в небе – слишком эффективно работают наземные системы противовоздушной обороны.

Поэтому обеспечение Украины дополнительными средствами противовоздушной обороны, по мнению военного, будет оставаться первоочередной задачей западных союзников. А восстановление ее военно-воздушных сил является более долгосрочной целью.

Напомним, что скорость передачи Украине современным самолетам и обучение пилотов во многом будет зависеть от результатов предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, который также должен "расставить все точки" относительно принятия Украины в члены Альянса.