Потрібно навчитись не тільки літати: у чому складнощі передачі Україні F-16

Навіть росія з її величезними військово-повітряними силами не змогла домінувати у небі через роботу ППО

Незважаючи на позитивні для України результати зустрічі у форматі "Рамштайн", постачання Україні винищувачів F-16 не стане "швидким вирішенням проблеми".

Таку думку в коментарі BBC висловив командувач ВПС Норвегії генерал-майор Рольф Фолланд.

За його словами, українським пілотам буде потрібен час, щоб навчитися керувати західними винищувачами зі складним озброєнням.

Генерал Фолланд вважає, що мета програми навчань пілотів — домінування в небі, яке допомагає уникати "старомодних" конфліктів, які начебто відбувається зараз у небі України.

Автор статті приводить приклад бельгійського льотчика з позивним "Пульс" – йому знадобилося три роки, щоб освоїти свій винищувач F-16.

"Він літає чудово, — каже пілот. — Але літати — це найпростіше. Решта складніше".

За його словами, пілот повинен навчитися не лише літати, а й працювати з радаром, датчиками та зброєю F-16. Україна, яка має нині більше пілотів, ніж літаків, сподівається скоротити це навчання до кількох місяців.

Надання західних літаків Україні бачиться "Пульсу" логічним. Він вказує на озброєння свого F-16: ракети "повітря-повітря" для знищення ворожих літаків та бомби для поразки наземних цілей. "Це важливо, тому що з цим літаком можна використовувати будь-яку зброю із запасів НАТО", — каже "Пульс".

Але крім польотів, літаки треба обслуговувати та ремонтувати.

Норвезькі ВПС, як і інші в Європі, перейшли на сучасніші літаки F-35. Тому теоретично F-16 можна постачати Україні.

На авіабазі Орланд два старі F-16 використовуються для навчання авіаційних інженерів. Це може зайняти рік, а для старшого авіатехніка ще більше.

"Не можна просто посадити пілота у винищувач і сказати: "Поїхали!" – каже полковник Мартін Теслі, командир бази та колишній пілот F-16.

За його словами, логістичний ланцюжок обслуговування винищувачів дуже складний — запасні частини, програмне забезпечення та зброя. Але при цьому Теслі усвідомлює необхідність модернізації українського парку старих радянських літаків.

"У певний момент, якщо вони не отримають літаки, вони не матимуть військово-повітряних сил, щоб захистити себе", — вважає він.

Ще один небезпечний аспект: росія, цілком ймовірно, обстрілюватиме українські авіабази, якщо на них розмістяться західні літаки. Для одномоторного F-16 з великим повітрозабірником під фюзеляжем це небезпечно — двигун легко може засмоктати уламки зі злітно-посадкової смуги.

Саме з цих причин США так довго не відгукувалися на прохання Києва надати йому літаки F-16. Справа не так у побоюваннях ескалації, як у практичних аспектах експлуатації та обслуговування літаків. Пентагон попереджає, що це буде складно та дорого.

Крім того, підполковник Нілс Ван Хуссен, колишній пілот F-16 Королівських ВПС Нідерландів, вважає, що жодна система озброєнь не змінить перебіг війни.: на його думку, F-16 просто дадуть Україні "можливість підтримувати те, що вони роблять зараз".

Ван Хуссен вказує на те, що навіть росія з її величезними військово-повітряними силами не змогла домінувати у небі – надто ефективно працюють наземні системи протиповітряної оборони.

Тому забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони, на думку вйіськового, залишатиметься першочерговим завданням західних союзників. А відновлення її військово-повітряних сил є більш довгостроковою метою.

Нагадаємо, що швидкість передачі Україні сучасних літаків та навчання пілотів багато в чому буде залежати від результатів майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі, який також повинен "розставити всі крапки" відносно прийняття України в члени Альянсу.