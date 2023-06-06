"У мене був день щастя": Зеленський про просування у питанні F-16 для України

Ряд країн у Європі згодні передати Україні певну кількість американських бойових літаків F-16

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час візиту до Молдови провів закриту зустріч на тему літаків F-16. Ряд країн підтвердили, що дадуть ЗСУ американські винищувачі, але для цього потрібна згода США.

Важливою для оборони України новиною глава держави поділився під час спілкування із журналістами у вівторок, 6 червня, передає кореспондент "Телеграфу". Він наголосив, що на даний момент не може розкрити жодних деталей.

"Партнери знають скільки нам потрібно літаків. Я отримав від деяких наших європейських партнерів розуміння щодо кількості F-16. Вона потужна. Я дуже радий, що отримав інформацію від деяких держав. У мене був день щастя, тому що іноді доводиться домовлятися по одному-два, а тут серйозна потужна пропозиція", — розповів Володимир Зеленський.

Також він додав, що дуже важливо, щоб ця коаліція була домовленістю на папері, "Рамштайні" чи іншій платформі, але важливо "дотиснути винищувачі" для України. І лише після цього розпочнеться підготовка всієї інфраструктури. Але президент наголосив, що це тривалий процес і швидко Україна винищувачі F-16 не отримає.

"Є розуміння, що робити, командувач Олещук (генерал-лейтенант Микола Олещук — командувач Повітряних сил ЗСУ) розуміє, де робити, що робити, в якій кількості. І є точне розуміння, що саме буде зроблено. Це все, що я можу вам сказати", — наголосив президент.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які країни ввійшли до "авіаційної коаліції". Крім США, ще вісім країн з ЄС погодилися передати Україні бойові винищувачі.