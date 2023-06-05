Німеччину додавили? Міністр оборони зробив заяву про F-16

Протягом двох наступних тижнів Німеччина прийматиме важливе рішення

Німеччина, яка раніше відмовлялася передавати Україні необхідні їй винищувачі F-16, може змінити свою позицію щодо цього питання.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю DW.

"Ми саме зараз перебуваємо у фазі переосмислення і перевіряємо, що можливо і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", – сказав він.

Пісторіус зазначив, що Німеччині необхідно переосмислити свою політику останніх десятиліть.

"Німецьке суспільство, німецька політика справді змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на три-п’ять мільярдів євро, я не повірив би", – підкреслив міністр оборони.

При цьому він відкинув можливість передачі Києву крилатих ракет Taurus в найближчому майбутньому, відзначаючи, що Німеччина побоюється можливого використання Україною німецької зброї на території росії.

Варто додати, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Німеччина не збирається приєднуватися до "коаліції винищувачів", яку очолюватимуть Великобританія та Нідерланди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр оборони України Олексій Резніков зробив заяву щодо винищувачів F-16 і розповів, чи буде ця техніка задіяна у найближчому контрнаступі ЗСУ.