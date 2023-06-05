Германию додавили? Министр обороны сделал заявление об F-16

В течение двух следующих недель Германия будет принимать важное решение

Германия, которая ранее отказывалась передавать Украине необходимые ей истребители F-16, может изменить свою позицию в данном вопросе.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью DW.

"Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель", – сказал он.

Писториус отметил, что Германии необходимо переосмыслить свою политику последних десятилетий.

"Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-то сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на три-пять миллиардов евро, я бы не поверил", – подчеркнул министр обороны.

При этом он отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus в обозримой перспективе, отмечая, что Германия опасается возможного использования Украиной немецкого оружия на территории рф.

Стоит добавить, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Германия не собирается присоединяться к "коалиции истребителей", которую будут возглавлять Великобритания и Нидерланды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление по истребителям F-16 и рассказал, будет ли эта техника задействована в ближайшем контрнаступлении ВСУ.