"До винищувачів треба дожити": Зеленський відверто висловився у Молдові

Хоч Україна і немає поки що винищувачів, але мотивація у нас сильніша

Володимир Зеленський на євросаміті у Молдові порушив тему винищувачів для України. Він констатував, що без західних літаків рф має перевагу в небі, але висловив сподівання, що в майбутньому це вдасться виправити завдяки "коаліції винищувачів".

Про це пише "Телеграф", посилаючись на пресконференцію Зеленського в Кишиневі.

Президент зазначив, що хоч Україна і немає поки що винищувачів, але мотивація у нас сильніша, ніж у росії, тому ми переможемо.

"У нас немає сучасних винищувачів, тому перевага в небі у рф. Але мотивація у нас сильніша, тому ми переможемо. Я вдячний партнерам, що вони почули нас. Ми довго говорили, на когось тиснули... До винищувачів треба дожити, і ми зробимо це обов’язково", — сказав Зеленський.

При цьому Зеленський заявив, що велика кількість країн вже готова надати Україні винищувачі.

"Сьогодні я почув потужну підтримку, велику кількість держав, і що важливо — велика кількість винищувачів, які, я впевнений, найближчим часом під лідерством Сполучених Штатів ми об’єднаємо і зробимо цю коаліцію", — сказав він і додав, що до отримання сучасних західних винищувачів Києву необхідно більше систем ППО Patriot.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США приєднуються до "коаліції винищувачів" для України.

Також ми повідомляли, які країни готові навчати українських пілотів, а хто виступив проти.