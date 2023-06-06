"У меня был день счастья": Зеленский о продвижении в вопросе F-16 для Украины

Ряд стран в Европе согласны передать Украине определенное количество американских боевых самолетов F-16

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вов ремя визита в Молдову провел закрытую встречу на тему самолетов F-16. Ряд стран подтвердили, что дадут ВСУ американские истребители, но для этого необходимо согласие США.

Важной для обороны Украины новостью глава государства поделился во время общения с журналистами во вторник, 6 июня, передает корреспондент "Телеграфа". Он подчеркнул, что на данный момент не может раскрыть никаких деталей.

"Партнеры знают, сколько нам нужно самолетов. Я получил от некоторых наших европейских партнеров понимание касательно количества F-16. Оно мощное. Я очень рад, что получил информацию от некоторых государств. У меня был день счастья, потому что иногда приходится договариваться по одному-два, а тут серьезное мощное предложение" — рассказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что очень важно, чтобы эта коалиция была договоренностью на бумаге, "Рамштайне" или другой платформе, но важно "дожать истребители" для Украины. И только после этого начнется подготовка всей инфраструктуры. Но президент подчеркнул, что это длительный процесс и быстро Украина истребители F-16 не получит.

"Есть понимание, что делать, командующий Олещук (генерал-лейтенант Николай Олещук — командующий Воздушными силами ВСУ) понимает, где делать, что делать, в каком количестве. И есть точное понимание, что именно будет сделано. Это все, что я могу вам сказать", — подчеркнул президент.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие страны входят "авиационную коалицию". Помимо США еще восемь стран из ЕС согласились передать Украине боевые истребители.