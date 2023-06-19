Резніков натякнув, коли в Україні з’являться західні винищувачі: "попросив певні речі у Санти"

Проблема не у швидкості навчання пілотів

Українцям не варто розраховувати, що західні бойові літаки з’являться на озброєнні ЗСУ до Нового року.

Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю "Настоящее время", літаки це дуже складна техніка, порівняна хіба що з кораблями та підводними човнами, а не з танками та артилерією.

За словами міністра, після тестування українських пілотів у США дійшли висновку, що на навчання керуванню літаками F-16 їм знадобиться до шести місяців, проте він вважає, що за чотири місяці їх освоїти цілком реально.

Проте, каже Резніков, проблема може виникнути з обслуговуванням та логістикою, яку треба підготувати. Тому голова МОУ наголосив, що раніше Нового року на літаки розраховувати не варто.

При цьому міністр зазначив, що це буде "символічно", оскільки минулого Різдва він записав звернення до Санта Клауса.

"Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки і так далі. У мене там стояв маленький літачок, модель, який потім відлітає. Це було моє побажання Санті. Тому було б логічно, щоб хоча б до Нового року перший F- 16 таки злетів"

Як повідомлялося раніше, Данія погодилася надати Україні свої літаки F-16, якщо США дозволять їхню передачу.