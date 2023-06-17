Данія готова дати Україні винищувачі F-16, але є умова: подробиці

У Данії визначились із поставками винищувачів України

Данія готова розпочати передачу Україні бойових літаків, але для цього має бути виконана одна умова.

Як інформує Radio4, про це заявив в.о. міністра оборони країни Троельс Лунд Поульсен під час відвідин фестивалю демократії "Folkemødet" на острові Борнхольм.

"Україні потрібні літаки. Більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть виграти свою боротьбу. Це стосується і данських винищувачів F-16", — сказав він і додав, що його країна готова допомогти.

При цьому він зазначив, що це стане можливим, якщо такий дозвіл нададуть США як виробник цих літаків.

Видання повідомляє, що два дні тому йому ставили те саме питання, але він тоді відповів, що уряд ще не ухвалив рішення з цього питання.

Українські пілоти незабаром мають прибути до Данії заради навчання з управління літаками F-16. Загалом на озброєнні країни є 43 літаки цієї моделі, з яких 30 постійно використовуються. Однак у планах уряду найближчим часом замінити їх на новішу модель F-35.

Нагадаємо, Данія є членом "авіаційної коаліції", яка ставить за мету оснастити ЗСУ винищувачами західного зразка. Крім неї, у цьому об’єднанні перебувають 8 країн.