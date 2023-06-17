Дания готова дать Украине истребители F-16, но есть условие: подробности

В Дании определились с поставками истребителей Украине

Дания готова начать передачу Украине боевых самолетов, но для этого должно быть выполнено одно условие.

Как информирует Radio4, об этом заявил и.о. министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен во время посещения фестиваля демократии "Folkemødet" на острове Борнхольм.

"Украине нужны самолеты. Больше, чем когда-либо, если они хотят выиграть свою борьбу. Это касается и датских истребителей F-16", — сказал он и добавил, что его страна готова помочь.

При этом он отметил, что это станет возможным, если такое разрешение предоставят США, как производитель этих самолетов.

Издание сообщает, что два дня назад ему задавали тот же вопрос, но он тогда ответил, что правительство еще не приняло решение по этому вопросу.

Украинские пилоты вскоре должны прибыть в Данию ради обучения по управлению самолетами F-16. В целом на вооружении страны имеется 43 самолета этой модели, из которых 30 постоянно используются. Однако в планах правительства в ближайшее время заменить их на более новую модель F-35.

Напомним, Дания является членом "авиационной коалиции", которая ставит целью оснастить ВСУ истребителями западного образца. Помимо нее в этом объединении находятся 8 стран.