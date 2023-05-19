США переоценили вооружение для ВСУ: но это хорошее для Украины известие

Может ли это означать, что Украина получит дополнительную военную помощь, пока неизвестно

США продолжают оказывать военную поддержку Украине, выделяя по несколько раз в месяц пакеты помощи на сотни тысяч, а то и миллионы долларов. Однако по подсчетам Пентагона, Америка переоценила стоимость военной помощи для Украины в 3 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне и сенате США. Расхождения возникли из-за того, что для оценки использовали стоимость новых вооружений, в то время как Украине передавали образцы, которые закупались определенное время назад и стоили дешевле.

Также собеседники не исключили того факта, что после более тщательного аудита может оказаться, что стоимость вооружения, переданного Украине, еще меньше. Теоретически, такая переоценка сэкономила деньги американцев и дает возможность направить в Украину дополнительную военную помощь, однако это пока лишь предположения.

Как пишет The New York Times, в Конгрессе США удивились тому, что Министерству обороны США понадобилось несколько месяцев, чтобы выявить "элементарную, но ключевую ошибку" в бухгалтерии. Некоторые депутаты предположили, что таким образом правительство США пытается увеличить военную помощь Украине в рамках уже одобренного Конгрессом финансирования, а не запрашивать дополнительные средства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США готовы одобрить передачу Украине самолетов F-16. Вместе с тем американцы отметили, что официальных запросов со стороны союзников по экспорту F-16 пока не было.