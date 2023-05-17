США готовят новый пакет помощи Украине: выделят астрономическую сумму

Украина получит поддержку от США и в 2024 году

Соединенный штаты планируют выделить еще один огромный пакет финансовой помощи Украине, который должен поддержать ее экономику в 2024 году.

Как сообщает Укринформ, бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер во время брифинга в Одессе рассказал, что новый пакет планируют утвердить до сентября текущего года.

"Осенью мы введем еще один пакет помощи, который будет поддерживать Украину в течение 2024 года", — сказал он.

По словам Волкера, предварительно в рамках этого пакета наша страна получит 60 миллиардов долларов.

Вместе с тем бывший спецпредставитель США отметил, что его страна также имеет достаточно средств, чтобы поддержать украинское контрнаступление, а также создать специальный фонд для восстановления Украины.

Кроме того, он высказал мнение, что для регулирования процесса восстановления Украины необходимо создать специальный исполнительный орган.

Как сообщалось ранее, страны "Большой семерки" намерены вскоре объявить о пакете экономической помощи Украине, а также людям, которые пострадали вследствие российской агрессии.