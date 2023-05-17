США готують новий пакет допомоги Україні: виділять астрономічну суму

Україна отримає підтримку від США та у 2024 році

Сполучені штати планують виділити ще один величезний пакет фінансової допомоги Україні, який має підтримати її економіку у 2024 році.

Як повідомляє Укрінформ, колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер під час брифінгу в Одесі розповів, що новий пакет планують затвердити до вересня поточного року.

"Восени ми запровадимо ще один пакет допомоги, який підтримуватиме Україну протягом 2024 року", — сказав він.

За словами Волкера, попередньо у рамках цього пакету наша країна отримає 60 мільярдів доларів.

Водночас колишній спецпредставник США зазначив, що його країна також має достатньо коштів для підтримки українського контрнаступу, а також створити спеціальний фонд для відновлення України.

Крім того, він висловив думку, що для регулювання процесу відновлення України необхідно створити спеціальний виконавчий орган.

Як повідомлялося раніше, країни "Великої сімки" мають намір незабаром оголосити про пакет економічної допомоги Україні, а також людям, які постраждали внаслідок російської агресії.