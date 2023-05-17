Нова світова криза? США загрожує перший в історії дефолт, що відомо

Зараз йдуть переговори щодо підвищення стелі боргу

Міністерство фінансів США попереджає, що країна зіткнеться з катастрофічною перспективою дефолту вже 1 червня цього року. У середу, 17 травня, президент країни Джо Байден звернувся з екстреним зверненням до американців, у якому пояснив, яких кроків держава вживатиме для запобігання кризи. Байден каже, що він "упевнений", що буде досягнуто угоди про збільшення боргу та уникнення дефолту.

"Телеграф" розбирається, наскільки страшною є ситуація у США та чи може це загрожувати новою світовою кризою.

Що це взагалі таке

Дефолт означає, що країна більше не може платити за рахунками та виконати свої зовнішні боргові зобов'язання вчасно. Зі США за всю історію їхнього існування такого ще не було. Це означатиме, що уряд не зможе позичати більше грошей, виплачувати зарплати чиновникам, бюджетникам і військовим. Будуть призупинені виплати соціального страхування мільйонам пенсіонерів.

Оскільки такого ніколи раніше не траплялося, не зовсім зрозуміло, що саме може статися. Moody's Analytics прогнозує, що в умовах тривалого протистояння ціни на акції впадуть майже на п'яту частину, а економіка скоротиться більш ніж на 4%, що призведе до втрати понад 7 мільйонів робочих місць.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявила на заході у вівторок, що "дефолт США призведе до економічної та фінансової катастрофи". Так, він може похитнути фінансову систему, оскільки казначейські облігації вважаються найбезпечнішою інвестицією та може завдати великої шкоди всій економіці.

Як це стало можливою загрозою

Причина такої ситуації — США постали перед небезпекою досягти верхньої межі свого боргу. Цей ліміт з 1917 року встановлює Конгрес, щоб стримати виконавчу владу від спокуси позичати кошти. Зараз американський Мінфін покриває бюджетні витрати коштом податків та і залишків власного балансу, на кінець квітня він становив 300 мільярдів доларів. Але якщо ліміт не підвищити, гроші у бюджеті можуть закінчитися.

У США і так найбільший держборг у світі, що не заважає країні мати найпотужнішу економіку у світі. Відношення держборгу до ВВП теж не мати страшний вигляд порівняно з іншими країнами, він становить 123,4% до ВВП.

Які кроки можуть його зупинити

Час від часу Конгрес США голосує за підвищення або призупинення обмеження, щоб мати змогу позичати більше. І саме зараз ведуться переговори про те, щоб Конгрес підвищив ліміт. Але Республіканці скептично дивляться на державні витрати.

США вже так робили раніше — починаючи з 1960 року, стеля боргу США підвищувалася або переглядалася 78 разів. Востаннє це було 2011 році, законодавці уклали угоду за кілька годин до кінцевого терміну. Суперечки у Конгресу були й тоді, а протистояння призвело до зниження кредитного рейтингу США та падіння фондового ринку.

У вівторок Джо Байден зустрівся зі спікером Палати представників Республіканської партії Кевіном Маккарті, щоб відновити переговори щодо бюджету.

Вже у середу Байден виступив зі зверненням, у якому висловив впевненість, що згода буде досягнута:

"Я впевнений, що ми досягнемо згоди щодо бюджету, що Америка не оголосить дефолту. Ми збираємося об’єднатися, тому що немає іншого способу зробити правильні речі для країни. Ми повинні рухатися дал", — сказав Байден у своїй промові в Білому домі.

Водночас демократи готують план-Б на випадок провалу цих переговорів між Джо Байденом і спікером Кевіном Маккарті, передає The Guardian. Партія просувається до парламентської тактики, яка може змусити проголосувати за підвищення боргу. Лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс закликав законодавців підтримати петицію про звільнення, подану Бренданом Бойлом (членом бюджетного комітету). Маневр дозволяє обійти законопроєкти, які розглядаються комітетами, шляхом винесення закону безпосередньо на розгляд, але вимагає багато часу та має невизначені перспективи успіху.

Чи варто нам хвилюватися через економіку США?

У середу фондовий ринок сьогодні на Волл-стріт зріс з надією, що США зможуть уникнути дефолту, передає AP. Індекс S&P 500 піднявся на 0,4% під час торгів, сьомий тиждень поспіль продовжуючи темпи, коли він змінюється менше ніж на 1%. Промисловий індекс Dow Jones виріс на 130 пунктів, або 0,4%, до 33 142. Підвищилися навіть акції військово-промислових компаній, які отримують значну частину доходів від уряду. Акції Lockheed Martin зросли на 1%, а Northrop Grumman – на 1,5%. Якщо ж США не зможуть платити свої рахунки, то ці компанії можуть багато втратити.

Проте це сталося після новин про те, що Конгрес зможе домовитися про підвищення боргової стелі. Якщо ж домовитися не вийде — існують жахливі прогнози глобального фінансового хаосу. МВФ каже, що дефолт США матиме "дуже серйозні наслідки" для світової економіки, передає Reuters. Там зазначили, що зараз складно підрахувати, яких саме збитків це завдасть, але потрясіння на фінансових ринках можуть призвести до зниження зростання виробництва.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що є такі країни, як росія та Китай, які не хотіли б нічого більше, ніж американського дефолту.

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