Новый мировой кризис? США угрожает первый в истории дефолт, что известно

Сейчас идут переговоры по повышению потолка долга

Министерство финансов США предупреждает, что страна столкнется с катастрофической перспективой дефолта уже 1 июня этого года. В среду, 17 мая, президент страны Джо Байден обратился с экстренным обращением к американцам, в котором объяснил, какие шаги государство предпримет для предотвращения кризиса. Байден говорит, что он "уверен", что будет достигнуто соглашение об увеличении долга и избегании дефолта.

"Телеграф" разбирается, насколько страшна ситуация в США и может ли это угрожать новым мировым кризисом.

Что это вообще такое

Дефолт означает, что страна больше не может платить по счетам и выполнить свои внешние долговые обязательства в срок. Из США за всю историю их существования такого еще не было. Это будет означать, что правительство не сможет занимать больше денег, выплачивать зарплаты чиновникам, бюджетникам и военным. Будут приостановлены выплаты социального страхования миллионам пенсионеров.

Поскольку такого никогда раньше не случалось, не совсем понятно, что может произойти. Moody’s Analytics прогнозирует, что в условиях длительного противостояния цены на акции упадут почти на пятую часть, а экономика сократится более чем на 4%, что приведет к потере более семи миллионов рабочих мест.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила на мероприятии во вторник, что "дефолт США приведет к экономической и финансовой катастрофе". Он может пошатнуть финансовую систему, поскольку казначейские облигации считаются самой безопасной инвестицией и может нанести большой вред всей экономике.

Как это стало возможной угрозой

Причина такой ситуации — США встали перед опасностью достичь верхнего предела своего долга. Этот лимит с 1917 года устанавливает Конгресс, чтобы сдержать исполнительную власть от соблазна занимать деньги. Сейчас американский Минфин покрывает бюджетные расходы за счет налогов и остатков собственного баланса, на конец апреля он составил 300 миллиардов долларов. Но если лимит не повысить, деньги в бюджете могут окончиться.

В США и так самый большой госдолг в мире, что не мешает стране иметь мощную экономику в мире. Отношение госдолга к ВВП тоже не выглядит страшно по сравнению с другими странами, он составляет 123,4% к ВВП.

Какие шаги могут его остановить

Время от времени Конгресс США голосует за повышение или приостановление ограничения, чтобы одолжить больше. И именно сейчас ведутся переговоры о том, чтобы Конгресс повысил предел. Но республиканцы скептически смотрят на государственные расходы.

США уже так поступали раньше — начиная с 1960 года, потолок долга США повышался или пересматривался 78 раз. В последний раз это было в 2011 году, законодатели заключили соглашение за несколько часов до окончательного срока. Споры у Конгресса были и тогда, а противостояние привело к снижению кредитного рейтинга США и падению фондового рынка.

Во вторник Джо Байден встретился со спикером Палаты представителей Республиканской партии Кевином Маккарти, чтобы возобновить переговоры по бюджету.

Уже в среду Байден выступил с обращением, в котором выразил уверенность, что согласие будет достигнуто:

"Я уверен, что мы достигнем согласия по бюджету, что Америка не объявит дефолту. Мы собираемся объединиться, потому что нет другого способа сделать правильные вещи для страны. Мы должны двигаться дал", — сказал Байден в своей речи в Белом доме.

В то же время, демократы готовят план-Б на случай провала этих переговоров между Джо Байденом и спикером Кевином Маккарти, передает The Guardian. Партия продвигается к парламентской тактике, которая может вынудить проголосовать за повышение долга. Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис призвал законодателей поддержать петицию об увольнении, поданную Бренданом Бойлом (членом бюджетного комитета). Маневр позволяет обойти рассматриваемые комитетами законопроекты путем вынесения закона непосредственно на рассмотрение, но требует много времени и имеет неопределенные перспективы успеха.

Стоит ли нам волноваться из-за экономики США?

В среду фондовый рынок сегодня на Уолл-стрит вырос с надеждой, что США смогут избежать дефолта, передает AP. Индекс S&P 500 поднялся на 0,4% во время торгов, седьмую неделю подряд продолжая темпы, когда она меняется менее чем на 1%. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 130 пунктов, или 0,4%, до 33142. Повысились даже акции военно-промышленных компаний, получающих значительную часть доходов от правительства. Акции Lockheed Martin выросли на 1%, а Northrop Grumman – на 1,5%. Если США не смогут платить свои счета, то эти компании могут многое потерять.

Однако это произошло после новостей, что Конгресс сможет договориться о повышении долгового потолка. Если договориться не получится — существуют ужасные прогнозы глобального финансового хаоса. МВФ говорит, что дефолт США будет иметь "очень серьезные последствия" для мировой экономики, передает Reuters. Там отметили, что сейчас сложно подсчитать, какие именно убытки это нанесет, но потрясения на финансовых рынках могут привести к снижению роста производства.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что есть такие страны, как россия и Китай, которые не хотели бы ничего больше, чем американского дефолта.

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