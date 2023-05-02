Цена свободы и выживания. Как изменился оружейный бизнес в Украине с начала войны

Стоимость одного ствола может составлять десятки а то и сотни тысяч гривен, но их покупают

Полномасштабная война рф против Украины с 24 февраля негативно повлияла на украинскую экономику, но есть одна сфера, которая просто неминуемо должна бы расти в условиях войны – это торговля оружием. Владение оружием в военное время часто вопрос выживания, и потому данная сфера бизнеса должна, по логике, измениться весьма сильно.

"Телеграф" решил разобраться, как функционирует рынок оружия в Украине в военное время.

Что говорил закон до войны

Легализация оборота короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, то есть пистолетов, дано обсуждался в Украине и особую актуальность получила с 2014 года. Но позиция МВД так и не позволила сторонникам легализации "протолкнуть" данный закон до 23 февраля 2022 года.

Всего за сутки до российского вторжения парламент принял законопроект №5708 об обороте огнестрельного оружия. Документ делил все оружие на 5 категорий, Безо всяких разрешений можно было покупать пневматическое оружие калибром до 4,5 мм и скоростью полета пули до 100 м/сек, а также револьверы под патрон Флобера. Все остальное оружие граждане могли купить исключительно с определенными оговорками.

"Основной вопрос, а именно предоставление гражданам доступа к оружию самозащиты, а именно пистолетов и револьверов, закон не решал", — подчеркнул "Телеграфу" адвокат и член Украинской ассоциации владельцев оружия Юрий Минкин.

Действительно, оружие категории С – пистолеты и револьверы, кроме травматических, могли иметь только спортсмены с 18 лет, которые не реже 2 раз в году принимают участие в спортивных соревнованиях всеукраинского и международного уровня и награждены именным оружием.

Война все изменила

После 24 февраля вопрос вооружения населения стал частью физического выживания Украины. А в наполовину окруженном Киеве уже ко второму дню войны раздали более 18 тысяч автоматов.

Особенно важным этот вопрос стал для начавшей функционировать с января 2022 года Территориальной обороны, которой разрешили использовать свое оружие, правда только охотничье — как гладкоствольное, так и нарезное, еще до вторжения.

С 24 февраля в ряды ТРО и ВСУ валом пошли люди, имевшие собственное оружие и готовые сражаться с оккупантами, а также умевшие применять это оружие. Правда, только 3 марта принятием закона "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" парламент узаконил его применение.

При этом быстро оказалось, что именно гражданское оружие в некоторых ситуациях просто незаменимо.

"Снайперское дело в ТРО начиналось с энтузиастов с личными винтовками, изменившими свое назначение с охотничьих на боевые. Не исключение и личное оружие в подразделениях ВСУ, особенно когда речь идет об оружии снайперов: качество винтовок, приобретенных гражданами до полномасштабной войны для занятий охотой и точной стрельбой, сплошь и рядом оказались даже лучше, чем у штатных армейских "снайперок", — говорит Юрий Минкин.

Действительно, как показывает практика, многие снайперы ВСУ предпочитают не штатное армейское, а улучшенное "гражданское" оружие, купленное самими.

"Какая-нибудь штатная армейская СВД (снайперская винтовка Драгунова 1963 года — Телеграф) позволяет вести прицельный огонь на 500-600 метров, даже старая винтовка Мосина (образца 1891 года, модернизированная в 1930-м — Телеграф) используемая оккупантами, дает дальность в руках опытного бойка порядка 1 км. В результате наш армейский снайпер оказывается не в лучшей ситуации. Современные же западные снайперские винтовки наголову превосходят советские и российские системы", — объясняет киевлянин Александр, помогающий одному из снайперских подразделений ВСУ под Бахмутом.

Оружие берут все – от мирных граждан до военных

По словам Юрия Минкина, война резко увеличила спрос на оружие, разделив его покупателей на две условные категории – тех, кто берет оружие, как и прежде для охоты или самозащиты, и кто изначально будет его использовать в боевых условиях.

"Продажи чисто охотничьего оружия — гладкостовольные ружья и дорогие карабины в "охотничьем" стиле под малораспространённые патроны, естественно, упали. Впрочем, гладкоствольные "помповые" ружья 12 калибра традиционно выбирают, как первое оружие, — люди сугубо гражданские. Для боевого применения это оружие подходит мало", — отмечает Юрий Минкин.

Для использования же в качестве армейского оружия подходят другие образцы, в основном это карабины под патрон .223 Ремингтон, оно же 5,56 НАТО, чаще всего самозарядные (неспособные стрелять очередью, а только одиночными) карабины на платформе AR-15 (гражданская версия армейской М-16). Также популярны винтовки под патрон .308 Винчестер (7.62 Х 51), тоже образца НАТО.

"Это, по сути, снайперские винтовки для средних дистанций. Определённым спросом пользуются и более "солидные" калибры для работы на дальних дистанциях, .338 LM (финский патрон Лапуа Магнум), .50 BMG (12,7 мм), .300 WinMag и так далее", — поясняет Юрий Минкин.

Западные карабины под патрон 5,56 мм НАТО в среднем легче, благодаря установке на них прицелов, точнее и удобнее для стрелков. Поэтому их часто берут украинские военнослужащие. В боевых условиях подобное оружие, доведенное "до ума", показывает отличные результаты в ходе боестолкновений на средних дистанциях до 300 метров.

Правда, есть и минусы. Поскольку это оружие гражданское, из него можно стрелять только одиночными выстрелами, но в реальном бою полностью автоматический огонь используется редко, так как менее точен и ведет к большому расходу боеприпасов.

Кстати, именно боеприпасы являются еще одним минусом такого оружия – если по штату бойцу не положен карабин калибром 5,56 мм, то и патроны к нему государство выдавать не обязано. Тут на помощь и приходят волонтеры.

"Тот же снайперский патрон .338 Лапуа стоит порядка 250-300 гривен за штуку и бойцу он не по карману, поэтому объявляется сбор среди готовых помочь граждан, а деньги передаются тому человеку, который имеет зарегистрированное оружие данного калибра, и он покупает патроны", — объяснил "Телеграфу" механизм снабжения военных патронами Александр.

Чуть дешевле патроны к карабину AR-15. Так украинская поэтесса, боец морской пехоты ВСУ Ярина Черногуз на своей странице в соцсети Facebook просит желающих поздравить ее с будущим Днем рождения покупкой патронов к ее карабину "АРке" по 38 гривен за штуку.

Дорогое удовольствие – почем сегодня оружие на рынке

Но не только патроны являются дорогим удовольствием. Сама покупка "ствола" может облегчить кошелек на десятки, а то и сотни тысяч гривен единоразово.

"Если мы говорим о карабинах под патрон 5,56 НАТО, то их цена стартует от 60 тыс. грн и может достигать 150-170 тыс. Но, конечно, чаще берут те, что подешевле. Если мы говорим об оружии, которое может работать как снайперское, то цены стартуют от 50-80 тыс. и верхнего предела не имеют. Оптика – это еще как минимум 20, а то и все 60 тысяч гривен. В целом стоимость снайперского комплекса (винтовка, прицел, сошки, сменные магазины, лазерный дальномер) может легко перевалить за 100 тыс. грн., и будет где-то в районе 150-250 тысяч гривен в экономсегменте. Патроны стоят от 60 до 1000 гривен в зависимости от калибра и назначения", — говорит о ценах Юрий Миндин.

Но допустим снайперская винтовка под самый мощный патрон .50 BMG (12,7 мм) может стоить 350 тысяч гривен,

При этом какое-нибудь оружие под самозащиту в гладкоствольном калибре 12 Х 76 мм обойдется от 9 тысяч гривен.

Ранее президент Владимир Зеленский признался, что постоянно носит при себе пистолет, которым будет отстреливаться от оккупантов, так как попасть в плен для президента Украины это позор.