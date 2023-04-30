"В плен бы никого не брали": Зеленский рассказал, как на Банковой готовились к штурму оккупантов (видео)

Украинское правительство готово было до последнего быть на Банковой

С начала полномасштабного вторжения оборона Банковой была серьезно подготовлена к сценарию нападения российских оккупантов на Киев. В разных точках находились ящики с оружием и патронами.

Об этом Владимир Зеленский рассказал украинскому журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром. День президента", который был записан зимой 2022 года.

"Если упала столица, и побежал лидер, государства нет. Нас бы не было, если бы они (россияне – Ред.) зашли внутрь (Офиса президента – Ред.). Если ты не пускаешь кого-то к себе, что происходит? Я думаю, что никто никого в плен не взял бы. У нас была очень серьезно подготовлена оборона Банковой. Мы бы до последнего там… У нас были ящики с оружием, с патронами в разных точках Банковой",- сказал глава государства.

Также Зеленский добавил, что он умеет стрелять, а также владеет оружием.

"Да, у меня есть (пистолет — Ред.). Да, я умею (стрелять из пистолета – ред.). Осознаю себе: президент Украины в плену у россиян. Это позор. Я считаю, что это позор", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский рассказал западным журналистам, что в ходе полномасштабной войны некоторые страны подводили Украину.