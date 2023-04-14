ВСУ успешно уничтожают технику окупантов мощными ракетами GMLRS: чем особенны эти боеприпасы для HIMARS

HIMARS успешно уничтожает оккупационную технику на фронте

Недавно Украина получила новые ракеты для высокомобильных реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже активно работают против оккупантов на поле боя. Кадрами эффектной работы боеприпасов GMLRS уже успели поделиться Силы специальных операций Вооруженных Сил.

Как отмечается, на этот раз подразделения ВСУ, работающие на Донецком направлении, благодаря новому мощному вооружению M142 HIMARS метко уничтожили российский комплекс РЭБ, находившийся за линией столкновения.

Что известно о GMLRS

Управляемые реактивные снаряды с калибром в 227 миллиметров принадлежат американскому производству. Работать по целям они способны на расстоянии до 70 километров с точностью в несколько метров.

Компания Lockheed Martin начала производить эти боеприпасы еще в 1944 году. Основная цель разработки — создание высокоточной версии реактивного снаряда M26, содержащего кассетную боевую часть.

Впервые полностью управляемый испытательный пуск такого типа снарядов был произведен весной 1998 года. Окончательные испытания завершили уже зимой 2002 года. Через два года проверок была завершена и эксплуатационная часть испытаний.

Что касается снаряда с индексом M31, то его разработкой в США занялись в начале 2000-х годов. Высокоточный боеприпас этого типа хотели оснастить 90-килограммовой фугасной бомбой, которая должна была взять на себя большинство боевых задач.

Именно GMLRS М31 является основой американских HIMARS. Благодаря ракете, содержащей мощную габаритную осколочно-фугасную боевую часть с высокой точностью, поражения целей имеют максимальный эффект.

Чем особен GMLRS

Ракета этого типа имеет несколько вариантов подрыва, а именно:

контактный,

отсроченный,

воздушный.

Именно воздушный вариант подрыва обычно используют для поражения целей противника, находящихся на открытом пространстве. При попадании все обломки боеприпаса и энергия взрыва поражают исключительно цель, при этом не уходя в землю.

Кроме того, боевая часть GMLRS при подрыве разлетается на большое количество обломков, также поражающих как технику, так и живую силы врага.

Следует отметить, что ракета не просто так считается одной из высокоточных и надежных, ведь ее точность была успешно отработана на уровне трехметрового отклонения.

Ранее Телеграф сообщал, что США пообещали поставить Украине еще 18 реактивных систем залпового огня HIMARS и не только. Однако новый пакет военной помощи для ВСУ прибудет чуть позже, ведь оборудование планируют закупать непосредственно у производителей, а не изымать из арсенала американских вооруженных сил.