ЗСУ успішно нищать техніку окупантів потужними ракетами GMLRS: чим особливі ці боєприпаси для HIMARS

HIMARS успішно нищить окупаційну техніку на фронті

Нещодавно Україна отримала нові ракети для високомобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS, які вже активно працюють проти окупантів на полі бою. Кадрами ефектної роботи американських боєприпасів GMLRS вже встигли поділитися Сили спеціальних операцій Збройних сил.

Як зазначається, цього разу підрозділи ЗСУ, які працюють на Донецькому напрямі, завдяки новому потужному озброєнню M142 HIMARS влучно знищили російський комплекс РЕБ, який знаходився досить за лінією зіткнення.

Що відомо про GMLRS

Керовані реактивні снаряди із калібром у 227 міліметрів належать американському виробництву. Працювати по цілях вони здатні на відстані до 70 кілометрів із точністю буквально у кілька метрів.

Компанія Lockheed Martin почала виробляти ці боєприпаси ще у 1944 році. Основна мета розробки — створення високоточної версії реактивного снаряда M26, який міститиме касетну бойову частину.

Вперше повністю керований випробувальний пуск такого типу снарядів був здійснений весною 1998 року. Остаточні ж випробування завершили вже узимку 2002 року. За два роки перевірок була завершена й експлуатаційна частина випробувань.

Що стосується снаряда з індексом M31, то його розробкою в США зайнялися на початку 2000-х років. Високоточний боєприпас цього типу хотіли оснастити 90-кілограмовою фугасною бомбою, котра повинна була "взяти на себе" більшість бойових завдань.

Саме GMLRS М31 — наразі є основою американських HIMARS. Завдяки ракеті, що містить у собі потужну габаритну осколково-фугасну бойову частину із високою точністю, ураження цілей мають максимальний ефект.

Чим особливі GMLRS

Ракета цього типу має кілька варіантів підриву, а саме:

контактний,

контактний, відтермінований,

повітряний.

Саме повітряний варіант підриву зазвичай використовують для ураження цілей противника, що знаходяться на відкритому просторі. Під час влучення усі уламки боєприпасу та енергія вибуху вражають виключно ціль, при цьому не уходячи у землю.

Крім того, бойова частина GMLRS при підриві розлітається на велику кількість уламків, які також вражають як техніку, так і живу сили ворога.

Варто зазначити, що ракета не просто так вважається однією з високоточних і найнадійніших, адже її точність була успішно відпрацьована на рівні триметрового відхилення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США пообіцяли поставити Україні ще 18 реактивних систем залпового вогню HIMARS і не тільки. Однак новий пакет військової допомоги для ЗСУ прибуде трохи пізніше, адже обладнання планують закуповувати безпосередньо у виробників, а не вилучати з арсеналу американських Збройних сил.