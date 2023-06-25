Зеленський і Байден обговорили "громадянську війну" в росії та майбутній саміт НАТО: деталі

Глава української держави закликав продовжувати тиснути на росію

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американським колегою Джо Байденом, під час якого обговорили "громадянську війну", що пройшла в росії, а також ситуацію на фронті.

Як йдеться у повідомленні, розміщеному пресслужбою Офісу президента, світ має продовжувати тиснути на росію до повного відновлення світового порядку.

"Учорашні події викрили слабкість путінського режиму", — сказав Зеленський.

Президенти також обговорили подальше поглиблення військової співпраці, зокрема у питаннях захисту неба та постачання далекобійного озброєння.

Крім того, Зеленський подякував Байдену за підтримку США коаліції винищувачів та постачання систем ППО Patriot.

Глави держав також скоординували позиції напередодні саміту НАТО в Литві, а також обговорили спільну роботу з реалізації української формули миру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на що чекати Україні від саміту НАТО у Вільнюсі, який має відбутися 11-12 липня. Очевидно, що попри те, що зараз українські Збройні сили, ймовірно, найдосвідченіші в Європі, вступу України до НАТО не відбудеться.