Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда объяснил "Телеграфу", почему кремль старался побыстрее погасить пожар возле москвы.

Мятеж вагнеровцев стал самым крупным военно-политическим кризисом в рф за последние 30 лет – после событий осени 1993 года. Речь о разгоне Съезда народных депутатов и Верховного Совета рф, известного также как "Штурм Белого дома", "Расстрел Дома Советов" и "Октябрьский путч" (продолжался с 21 сентября по 4 октября 1993 года).

Поэтому, думаю, российское руководство приложило максимум усилий, чтобы нынешний кризис локализовать как можно быстрее.

В этом контексте роль Лукашенко как миротворца выглядит не случайной. Он уже давно на подтанцовке у Кремля – и действует соответствующим образом.

Я думаю, что пригожин изначально имел целью не свержение путинского режима. Ведь именно путин фактически создал военно-уголовную армию вагнеровцев. Скорее, пригожин хотел политического уничтожения министра обороны рф – шойгу, который является его конкурентом в плане влияния на финансы Минобороны. Это факт.

пригожин четко увидел малый авторитет шойгу в войсках. И события 24 июня это лишь подтвердили. Тот же руководитель генштаба герасимов, с которым также воюет пригожин, имеет куда больший авторитет и среди офицеров, и в армии в целом.

Сам формат завершения конфликта свидетельствует о желании всех сторон ограничить его негативные последствия. Но вряд ли можно сказать, что всё уже решено. Что пригожин просто переберется теперь в Беларусь и будет там тихонько сидеть.

Надо понимать, что пригожин – военный преступник с огромным стажем, который уже почувствовал запах крови. Об этом свидетельствуют его многочисленные заявления, действия. Да и действия самих вагнеровцев.

Помните, в 2020 году в Беларуси задержали более 30 вагнеровцев, которых потом передали россии? Теперь их там могут оказаться уже сотни, тысячи. С реальным боевым опытом. И это очень серьезная угроза для Беларуси. Тем более – в контексте будущего размещения там российского тактического ядерного оружия.

россия (и мне это кажется очевидным) делает результативную попытку интернационализировать российско-украинскую войну. Превратить ее, как минимум, в региональный военный конфликт. С вовлечением в него ряда стран региона. Это серьезная угроза.

При этом 24 июня и Украина, и много государств мира могли убедиться, что российская система власти абсолютно прогнила. Вот только быстро использовать эти знания мы, похоже, вряд ли сможем. Это не эффект волшебной палочки. Но я уверен, что наши защитники обязательно воспользуются полученными знаниями. Пусть не завтра, пусть послезавтра. Но это непременно произойдет.