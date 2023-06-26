В кремле обманули пригожина? Главарь "Вагнера" все еще может угодить за решетку

Дело пригожина остается открытым

Главарь частной военной компании "Вагнера" евгений пригожин до сих пор остается под следствием по делу и попытке организации вооруженного мятежа в россии.

Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные источники.

Так, по состоянию на утром 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ россии. К слову, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

При этом стоит добавить, что ранее пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявлял, что дело пригожина будет прекращено. По его словам, ситуация с главарем "вагнеровцев" удалось разрешить без дальнейших потерь и без повышения уровня напряженности. Сам пригожин должен был "уйти в Беларусь" после переговоров в самопровозглашенным президентом этой страны александром лукашенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус прокомментировал попытки мятежа в россии, которые совершил евгений пригожин и объяснил, почему "вагнеровец" резко остановил их.