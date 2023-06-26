"Какая страна, такие и законы": симоньян нелепо объяснила договорняк с пригожиным, в сети насмехаются

В рф объяснились за дело пригожина

Российские пропагандисты попытались объяснить "договорняк" кремля с пригожиним. Доводы оказались настолько неубедительными, что вызвали шквал шуток в сети.

Об этом сообщает "Телеграф".

Вступиться за российские власти, которые, по словам пресс-секретаря путина дмитрия пескова, закрыли дело о вооруженном мятеже главаря ЧВК "Вагнер", решила маргарита симоньян. По её словам, юридические нормы в россии, если сильно надо, то могут "идти лесом".

"Сейчас много обсуждают: вот завели уголовное дело, а потом отпустили, уехал в Белорусь, это же насмешка над юридическими нормами. Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом. Выбор был между плохим и чудовищным", — говорит пропагандистка.

В сети не пропустили очередной "перл" кремлевских приспешников. Соцсети наводнили различные шутки и мемы по этому поводу.

При этом, стоит отметить, что в кремле и вовсе могли обмануть пригожина. Так, например, 26 июля росСМИ запустили информацию о том, что главарь ЧВК "Вагнера" якобы до сих пор остается под следствием.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как живет страна-террорист после неудавшегося мятежа.