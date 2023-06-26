Застеснялся продолжить? лавров назвал "бредом... животного" возможный теракт на ЗАЭС

Пройти мимо данного "перла" в сети не смогли

В россии прокомментировали заявления президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, что в кремле задумали подорвать Запорожскую АЭС. Оккупанты принялись открещиваться, но даже тут опозорились.

Об этом сообщает "Телеграф".

Убеждать мир, что россия ничего такого не планирует, решил глава МИД рф сергей лавров. Он назвал информацию Зеленского "бредом", а чтобы придать своему заявлению эмоциональной окраски, добавил "У нас ещё к слову "бред" иногда добавляют ссылку на определённое животное. Ну вот, он таким и является".

Очевидно, что путинист имел в виду "сивую кобылу", а тут, к слову, примечательно то, что за самим лавровым в сети уже давным-давно закрепилось шутливое прозвище "Печальная лошадь". Вероятно и сам министр знает о том, как его называют, а поэтому и не стал полностью произносить пословицу, что придало заявлению еще большей конфузности.

Пройти мимо данного "перла" в сети естественно не смогли, и напомнили лаврову, чей на самом деле это "бред".

Также многие комментаторы высказались, что лаврову нельзя верить, ведь он, например, до 24 февраля бредом называл и полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, ранее мы писали о том, что симоньян нелепо объяснила договорняк с пригожиным, чем вызвала насмешки в сети.

Также мы сообщали, что в украинской разведке подтверждают намерения россии по подрыву ЗАЭС.