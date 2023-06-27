У США висловилися про можливий теракт на ЗАЕС: думки з українською розвідкою розійшлися

У США моніторять радіоактивність поблизу станції

У Сполучених Штатах Америки наразі не вбачають загрози підриву Запорізької атомної електростанції, попри заяви української розвідки про мінування росіянами частини енергоблоків.

Про це сьогодні, 27 червня, під час брифінгу повідомив представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він зазначив, що США уважно спостерігають за ситуацією, але саме зараз нібито загрози немає.

"Я не збираюся вдаватися до конкретних розвідувальних даних. Скажу тільки, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили ці звіти. Як ви знаєте, ми маємо можливість моніторити радіоактивність поблизу станції, і ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча. Але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно", – сказав Джон Кірбі.

Він також наголосив, що у Штатах зараз не бачать намірів країни-агресора застосувати ядерну зброю територією України.

"Ми не бачимо жодних ознак – окрім бурхливої риторики – ми не бачимо жодних ознак того, що є якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України", – підсумував представник Ради нацбезпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує теракт на території Запорізької АЕС. Своєю чергою, він закликав світ почати діяти, щоб уникнути можливої катастрофи.