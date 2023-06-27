Якщо на Запорізькій АЕС трапиться аварія: вчений розповів, які наслідки чекають на українців

Вчений змоделював наслідки для українців у разі аварії на найбільшій АЕС Європи

Через повідомлення про те, що росіяни закінчили підготовку до проведення теракту на Запорізькій АЕС, в Україні провели моделювання ситуації, якщо там справді трапиться якась аварія.

Так своїми розрахунками поділився професор фізико-технічного інституту ім. Сікорського Іван Ковалець у своєму Facebook.

За його словами, він не зміг знайти опублікованих сценаріїв аварії на ЗАЕС, а тому провів розрахунки згідно з "консервативним", тобто найгіршим, сценарієм. При цьому з моделі були відкинуті всі ізотопи з періодом напіврозпаду менше ніж рік.

Вчений зазначив, що ця ситуація буде відповідати 7-му класу згідно з міжнародною шкалою радіаційних аварій INES. До таких, наприклад, відноситься аварія на японській Фукусімі, проте у випадку із ЗАЕС обсяг опадів буде приблизно в півтора раза нижчим.

Ковалець підкреслив, що у разі найгірших метеорологічних умов дальність розкиду опадів становитиме 540 кілометрів.

"Невідкладні контрзаходи для того ж сценарію: йодна профілактика не проводиться, максимальна довжина зони укриття складає приблизно 200 км. Значно меншою є максимальна довжина зони евакуації (20 км)", — написав він.

Щодо пізніших заходів, то максимальна зона виправданості для постійного переселення становитиме 170 кілометрів.

"Слід зазначити, що сценарій, що розглядається, є консервативним як з точки зору обсягів викидів, так і з точки зору метеорологічних умов. У разі реальної аварійної ситуації наслідки можуть бути істотно меншими ", — додав учений.

За його словами, ця оцінка є грубою та потребує уточнення у фахівців. Також він закликав у разі реальної аварії на ЗАЕС користуватись лише офіційними джерелами інформації.

Як повідомлялося раніше, 22 червня президент Володимир Зеленський попередив, що росіяни можуть влаштувати теракт на ЗАЕС та попередив, що його наслідки відчують далеко за межами України.