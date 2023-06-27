Если на Запорожской АЭС случится авария: ученый рассказал, какие последствия ждут украинцев

Ученый смоделировал последствия для украинцев в случае аварии на крупнейшей АЭС Европы

Из-за сообщений о том, что россияне закончили подготовку к проведению теракта на Запорожской АЭС, в Украине провели моделирование ситуации, когда там действительно случится какая-либо авария.

Так своими расчетами поделился профессор физико-технического института КПИ им. Сикорского Иван Ковалец в своем Facebook.

По его словам, он не смог найти опубликованных сценариев аварии на ЗАЭС, а потому провел расчеты согласно "консервативному", то есть худшему, сценарию. При этом с модели были отброшены все изотопы с периодом полураспада меньше чем год.

Ученый отметил, что данная ситуация будет соответствовать 7-му классу согласно международной шкале радиационных аварий INES. К таковым, например, относится авария на японской Фукусиме, однако в случае с ЗАЭС объем осадков будет примерно в полтора раза ниже.

Ковалец подчеркнул, что в случае худших метеорологических условиях дальность разброса осадков составит 540 километров.

"Неотложные контрмеры для того же сценария: йодная профилактика не проводится, максимальная длина зоны укрытия составляет примерно 200 км. Значительно меньше максимальная длина зоны эвакуации (20 км)", — написал он.

Что касается более поздних мер, то максимальная зона оправданности для постоянного переселения составит 170 километров.

"Следует заметить, что рассматриваемый сценарий является консервативным как с точки зрения объемов выбросов, так и с точки зрения метеорологических условий. В случае реальной аварийной ситуации последствия могут быть существенно меньше", — добавил ученый.

По его словам, эта оценка является грубой и требует уточнения у специалистов. Также он призвал в случае реальной аварии на ЗАЭС пользоваться лишь официальными источниками информации.

Как сообщалось ранее, 22 июня президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне могут устроить теракт на ЗАЭС и предупредил, что его последствия почувствуют далеко за пределами Украины.