В США высказались о возможном теракте на ЗАЭС: мнения с украинской разведкой разошлись

В США мониторят радиоактивность вблизи станции

В Соединенных Штатах Америки на данный момент не видят угрозы подрыва Запорожской атомной электростанции, несмотря на заявления украинской разведки о минировании россиянами части энергоблоков.

Об этом сегодня, 27 июня, в ходе брифинга сообщил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что США внимательно наблюдают за ситуацией, но конкретно сейчас якобы угрозы нет.

"Я не собираюсь прибегать к конкретным разведывательным данным. Скажу только, что мы очень внимательно следим за этим. Мы видели эти отчеты. Как вы знаете, у нас есть возможность мониторить радиоактивность вблизи станции, и мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна. Но мы следим за этим очень, очень внимательно", – сказал Джон Кирби.

Он также подчеркнул, что в Штатах сейчас не видят намерений страны-агрессора применить ядерное оружие по территории Украины.

"Мы не видим никаких признаков – кроме бурной риторики – мы не видим никаких признаков того, что есть какое-то намерение применить ядерное оружие на территории Украины", – подытожил представитель Совета нацбезопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия готовит теракт на территории Запорожской АЭС. В свою очередь он призвал мир начать действовать, чтобы избежать возможной катастрофы.