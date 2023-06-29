Из-за ЗАЭС: в Минздраве рассказали, кому и где нужно брать таблетки от радиации

Зона поражения будет формироваться от множества факторов

В Украине активно готовятся к возможному российскому теракту на ЗАЄС. В Запорожской области сегодня, 29 июня, проводят "ядерные учения", а населению, которое может попасть под действие радиоактивной пыли раздают специальные препараты.

Об этом рассказал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

По его словам, людям, которые живут в потенциальной зоне поражения уже раздали соответствующие лекарства, а те, кто их не получил, могут взять их у своего семейного врача. Далее, в случае теракта, зона поражения будет корректироваться с учетом обстановки и будут приниматься уже дальнейшие решения по обеспечению безопасности.

"В дальнейшем, когда мы говорим о том, куда пойдет туча радиоактивной пыли, это будет зависеть от климатических условий. Все зависит от событий в метеосфере. После этого, если мы видим, что был взрыв, если мы видим сколько и чего взорвалось, каких реакторов, как это происходит, то от этого и будет строиться зона поражения. А ключевая зона поражения уже обеспечена таблетками", — рассказал Ляшко.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалист поставила точку в вопросе йодопрофилактики на случай аварии на ЗАЭС.

Также мы сообщали, что глава ГУР МО Буданов сделал тревожное заявление насчет Запорожской АЭС.