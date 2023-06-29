На случай теракта на ЗАЭС: в Запорожье проводят масштабные учения, что нужно знать

Гражданам рассказали, как действовать на случай аварии на ЗАЭС

В Запорожской области 29 июня пройдут учения на случай реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС, о чем украинцев предупреждал президент Владимир Зеленский.

Как сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА, учения охватят как областной центр, так и его окрестности в Запорожском районе.

Из-за данных мероприятий на отдельных участках возможны временные ограничения, в связи с чем граждан просят сохранять спокойствие и с пониманием относиться к некоторым неудобствам.

"Обратим внимание, что ситуация контролируемая, поэтому просим граждан воздержаться от чрезмерного информационного внимания к проведению тренировок", — говорится в сообщении.

Также в ОВА пояснили, что значат определенные звуки сирен.

"Звуки сирен, громкоговорящих устройств, прерывистые гудки сигнальных средств, транспорта, означают сигнал гражданской защиты "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!". Также, уведомление о возникновении чрезвычайной ситуации будет осуществлено в приложении "Тревога" на телефоне, пользователи которого получат сообщение о радиационной опасности", — добавили местные власти.

Людям напомнили, что после такого рода уведомлений им нужно срочно включить радиоприемник или телевизор, чтобы прослушать сообщение государственных органов власти.

Кроме того, оповещение об опасности опубликуют местные органы власти на своих страничках в интернете.

Ранее "Телеграф" писал, что глава ГУР МО Буданов сделал тревожное заявление насчет Запорожской АЭС.