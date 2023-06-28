Пить или не пить: специалист поставила точку в вопросе йодопрофилактики на случай аварии на ЗАЭС

Когда энергоблок находится в режиме холодной остановки, изотопы йода не вырабатываются

Из-за потенциальной угрозы ядерной катастрофы в Украине, о чем предупредил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, украинцы активно обсуждают, нужно ли в случае худшего сценария на ЗАЭС принимать йод в качестве профилактики. Точку в этом вопросе поставила эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

Об этом она рассказала в интервью Obozrevatel.

Эксперт объяснила, что угроза существует даже в случае, если взрыва, как такового, на ЗАЭС не будет.

"Можно ничего не взрывать. Думаю, взрывать достаточно сложно. А вот оставить без воды для охлаждения, чтобы авария развивалась по фукусимскому сценарию – это вполне реально", — пояснила Кошарная.

Она добавила, что Иван Ковалец из Института математических машин и систем НАНУ рассчитал возможные зоны радиационного загрязнения в случае, когда все энергоблоки станции находятся в холодной остановке.

"При худшем сценарии это 20 километров. Но он не рассчитывал, что один из этих энергоблоков в горячей остановке может быть выведен на мощность", — пояснила эксперт.

По ее словам, когда энергоблок находится в режиме холодной остановки, не производятся короткоживущие изотопы йода. Отсюда и рекомендация йода не пить, ведь период его полураспада — 8 дней. Однако если вывести энергоблок на мощность, снова будет образовываться йод-131. Поэтому самовольная йодная профилактика не только не нужна, она опасна.

"Профилактики нет, йод не пить. Это не профилактика, это только повредит щитовидной железе. Даже если это и произойдет, йодная профилактика потребуется не во всех регионах. По тем же расчетам Ивана Ковальца, Киева это не коснется, Запорожья тоже", — отметила Кошарная.

Она подчеркнула, что в любом случае украинцам нужно слушать официальные сообщения и действовать в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Как сообщал Телеграф, ранее в Минздраве рассказали, как правильно нужно употреблять калия йодид и предупредили, что неконтролируемое употребление этого препарата может привести к тяжелым последствиям.