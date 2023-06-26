Его рекомендуют принимать на случай ядерной угрозы: чем грозит передозировка калия йодида

Калия йодид употреблять "просто так" категорически запрещено

На фоне сообщений о возможном теракте на Запорожской АЭС украинцам продолжают напоминать о том, как вести себя при выбросе радиации.

На этот раз в Минздраве рассказали, как правильно нужно употреблять калия йодид.

Специалист отмечают, что неконтролируемое употребление данного препарата может привести к всевозможным побочным эффектам.

При этом в ведомстве отметили, что лишь калия йодид может помочь предотвратить радиационное поражение щитовидной железы во время выброса радиации.

В Минздраве предупреждают, что калий йодид (стабильный йод) будет нести пользу исключительно в отдельных ситуациях и в конкретных дозах. Употреблять его для профилактики категорически запрещено.

Что может вызывать передозировка йодида калия?

сыпь на коже;

воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;

желудочно-кишечные расстройства — тошноту, диарею;

серьезные аллергические реакции — лихорадку и боли в суставах, отек частей тела;

проблемы с дыханием, говорением или глотанием;

хрипы или одышку;

расстройства сердечно-сосудистой системы;

расстройства нервной системы:

возбуждение, дрожь, тремор рук;

зоб — увеличение размеров щитовидной железы;

утрату массы тела;

гиперфункция щитовидной железы;

гипотиреоз;

есть риск смерти.

В Минздраве просят граждан не употреблять препарат, если не было соответствующего указания от органов здравоохранения или ГСЧС.

Ранее "Телеграф" писал о том, кому следует пить калия йодид в случае ядерной катастрофы.