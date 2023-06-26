Его рекомендуют принимать на случай ядерной угрозы: чем грозит передозировка калия йодида
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Калия йодид употреблять "просто так" категорически запрещено
На фоне сообщений о возможном теракте на Запорожской АЭС украинцам продолжают напоминать о том, как вести себя при выбросе радиации.
На этот раз в Минздраве рассказали, как правильно нужно употреблять калия йодид.
Специалист отмечают, что неконтролируемое употребление данного препарата может привести к всевозможным побочным эффектам.
При этом в ведомстве отметили, что лишь калия йодид может помочь предотвратить радиационное поражение щитовидной железы во время выброса радиации.
В Минздраве предупреждают, что калий йодид (стабильный йод) будет нести пользу исключительно в отдельных ситуациях и в конкретных дозах. Употреблять его для профилактики категорически запрещено.
Что может вызывать передозировка йодида калия?
- сыпь на коже;
- воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;
- желудочно-кишечные расстройства — тошноту, диарею;
- серьезные аллергические реакции — лихорадку и боли в суставах, отек частей тела;
- проблемы с дыханием, говорением или глотанием;
- хрипы или одышку;
- расстройства сердечно-сосудистой системы;
- расстройства нервной системы:
- возбуждение, дрожь, тремор рук;
- зоб — увеличение размеров щитовидной железы;
- утрату массы тела;
- гиперфункция щитовидной железы;
- гипотиреоз;
- есть риск смерти.
В Минздраве просят граждан не употреблять препарат, если не было соответствующего указания от органов здравоохранения или ГСЧС.
Ранее "Телеграф" писал о том, кому следует пить калия йодид в случае ядерной катастрофы.
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