Укр

Его рекомендуют принимать на случай ядерной угрозы: чем грозит передозировка калия йодида

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Автор
Таблетки Новость обновлена 26 июня 2023, 08:23
Таблетки. Фото Соцсети

Калия йодид употреблять "просто так" категорически запрещено

На фоне сообщений о возможном теракте на Запорожской АЭС украинцам продолжают напоминать о том, как вести себя при выбросе радиации.

На этот раз в Минздраве рассказали, как правильно нужно употреблять калия йодид.

Специалист отмечают, что неконтролируемое употребление данного препарата может привести к всевозможным побочным эффектам.

При этом в ведомстве отметили, что лишь калия йодид может помочь предотвратить радиационное поражение щитовидной железы во время выброса радиации.

В Минздраве предупреждают, что калий йодид (стабильный йод) будет нести пользу исключительно в отдельных ситуациях и в конкретных дозах. Употреблять его для профилактики категорически запрещено.

Что может вызывать передозировка йодида калия?

  • сыпь на коже;
  • воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;
  • желудочно-кишечные расстройства — тошноту, диарею;
  • серьезные аллергические реакции — лихорадку и боли в суставах, отек частей тела;
  • проблемы с дыханием, говорением или глотанием;
  • хрипы или одышку;
  • расстройства сердечно-сосудистой системы;
  • расстройства нервной системы:
  • возбуждение, дрожь, тремор рук;
  • зоб — увеличение размеров щитовидной железы;
  • утрату массы тела;
  • гиперфункция щитовидной железы;
  • гипотиреоз;
  • есть риск смерти.

В Минздраве просят граждан не употреблять препарат, если не было соответствующего указания от органов здравоохранения или ГСЧС.

Ранее "Телеграф" писал о том, кому следует пить калия йодид в случае ядерной катастрофы.

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#Радиация #Запорожская АЭС