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Його рекомендують приймати на випадок ядерної загрози: чим загрожує передозування йодиду калію

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Пігулки Новина оновлена 26 червня 2023, 08:35
Пігулки. Фото Соцсети

Калію йодид вживати "просто так" категорично заборонено

На тлі повідомлень про можливий теракт на Запорізькій АЕС українцям продовжують нагадувати про те, як поводитися при викиді радіації.

Цього разу в МОЗ розповіли, як правильно потрібно вживати калію йодид.

Фахівці зазначають, що неконтрольоване вживання даного препарату може призвести до побічних ефектів.

При цьому у відомстві зазначили, що лише калію йодид може допомогти запобігти радіаційній поразці щитовидної залози під час викиду радіації.

У МОЗ попереджають, що калій йодид (стабільний йод) нестиме користь виключно в окремих ситуаціях та в конкретних дозах. Вживати його для профілактики категорично заборонено.

Що може спричинити передозування йодиду калію?

  • висипання на шкірі;
  • запалення слинних залоз з набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю в роті;
  • шлунково-кишкові розлади – нудоту, діарею;
  • серйозні алергічні реакції — лихоманку та болі в суглобах, набряк частин тіла;
  • проблеми з диханням, говорінням чи ковтанням;
  • хрипи чи задишку;
  • розлади серцево-судинної системи;
  • розлади нервової системи:
  • збудження, тремтіння, тремор рук;
  • зоб — збільшення розмірів щитовидної залози;
  • втрату маси тіла;
  • гіперфункція щитовидної залози;
  • гіпотиреоз;
  • є ризик смерті.

У МОЗ просять громадян не вживати препарат, якщо не було відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС.

Раніше Телеграф писав про те, кому слід пити калію йодид у разі ядерної катастрофи.

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Теги:
#Радіація #Запорізька АЕС