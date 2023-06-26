Його рекомендують приймати на випадок ядерної загрози: чим загрожує передозування йодиду калію

Калію йодид вживати "просто так" категорично заборонено

На тлі повідомлень про можливий теракт на Запорізькій АЕС українцям продовжують нагадувати про те, як поводитися при викиді радіації.

Цього разу в МОЗ розповіли, як правильно потрібно вживати калію йодид.

Фахівці зазначають, що неконтрольоване вживання даного препарату може призвести до побічних ефектів.

При цьому у відомстві зазначили, що лише калію йодид може допомогти запобігти радіаційній поразці щитовидної залози під час викиду радіації.

У МОЗ попереджають, що калій йодид (стабільний йод) нестиме користь виключно в окремих ситуаціях та в конкретних дозах. Вживати його для профілактики категорично заборонено.

Що може спричинити передозування йодиду калію?

висипання на шкірі;

запалення слинних залоз з набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю в роті;

шлунково-кишкові розлади – нудоту, діарею;

серйозні алергічні реакції — лихоманку та болі в суглобах, набряк частин тіла;

проблеми з диханням, говорінням чи ковтанням;

хрипи чи задишку;

розлади серцево-судинної системи;

розлади нервової системи:

збудження, тремтіння, тремор рук;

зоб — збільшення розмірів щитовидної залози;

втрату маси тіла;

гіперфункція щитовидної залози;

гіпотиреоз;

є ризик смерті.

У МОЗ просять громадян не вживати препарат, якщо не було відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС.

Раніше Телеграф писав про те, кому слід пити калію йодид у разі ядерної катастрофи.