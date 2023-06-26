Його рекомендують приймати на випадок ядерної загрози: чим загрожує передозування йодиду калію
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Калію йодид вживати "просто так" категорично заборонено
На тлі повідомлень про можливий теракт на Запорізькій АЕС українцям продовжують нагадувати про те, як поводитися при викиді радіації.
Цього разу в МОЗ розповіли, як правильно потрібно вживати калію йодид.
Фахівці зазначають, що неконтрольоване вживання даного препарату може призвести до побічних ефектів.
При цьому у відомстві зазначили, що лише калію йодид може допомогти запобігти радіаційній поразці щитовидної залози під час викиду радіації.
У МОЗ попереджають, що калій йодид (стабільний йод) нестиме користь виключно в окремих ситуаціях та в конкретних дозах. Вживати його для профілактики категорично заборонено.
Що може спричинити передозування йодиду калію?
- висипання на шкірі;
- запалення слинних залоз з набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю в роті;
- шлунково-кишкові розлади – нудоту, діарею;
- серйозні алергічні реакції — лихоманку та болі в суглобах, набряк частин тіла;
- проблеми з диханням, говорінням чи ковтанням;
- хрипи чи задишку;
- розлади серцево-судинної системи;
- розлади нервової системи:
- збудження, тремтіння, тремор рук;
- зоб — збільшення розмірів щитовидної залози;
- втрату маси тіла;
- гіперфункція щитовидної залози;
- гіпотиреоз;
- є ризик смерті.
У МОЗ просять громадян не вживати препарат, якщо не було відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС.
Раніше Телеграф писав про те, кому слід пити калію йодид у разі ядерної катастрофи.
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