Пити чи не пити: фахівець поставила крапку у питанні йодопрофілактики на випадок аварії на ЗАЕС

Коли енергоблок перебуває у режимі холодної зупинки, ізотопи йоду не виробляються

Через потенційну загрозу ядерної катастрофи в Україні, про що попередив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, українці активно обговорюють, чи потрібно у випадку найгіршого сценарію приймати йод у якості профілактики. Крапку у цьому питанні поставила експертка з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Obozrevatel.

Експертка пояснила, що загроза існує навіть у випадку, якщо вибуху як такого на ЗАЕС не буде.

"Можна нічого не підривати. Думаю, підривати досить складно. А ось залишити без води для охолодження, щоб аварія розвивалася за фукусімським сценарієм – це цілком реально", — пояснила Кошарна.

Вона додала, що Іван Ковалець з Інституту математичних машин та систем НАНУ розрахував можливі зони радіаційного забруднення у випадку, коли всі енергоблоки станції перебувають в холодній зупинці.

"За найгіршого сценарію це 20 кілометрів. Але він не розраховував, що один із цих енергоблоків у гарячій зупинці може бути виведений на потужність", — пояснила експертка.

За її словами, що коли енергоблок перебуває у режимі холодної зупинки, не виробляються короткоживучі ізотопи йоду. Звідси й рекомендація йод не пити, адже період його напіврозпаду — 8 днів. Однак якщо вивести енергоблок на потужність, знову утворюватиметься йод-131. Тому самовільна йодна "профілактика" не тільки не потрібна, вона небезпечна.

"Профілактики немає, йод не пити. Це не профілактика, це тільки зашкодить щитовидній залозі. Навіть якщо це й станеться, йодна профілактика буде потрібна не в усіх регіонах. За тими ж розрахунками Івана Ковальця, Київа це не торкнеться, Запоріжжя теж", — зазначила Кошарна.

Вона наголосила, що у будь-якому випадку, українцям треба слухати офіційні повідомлення та діяти відповідно до рекомендацій МОЗ.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у МОЗ розповіли, як правильно потрібно вживати калію йодид та попередили, що неконтрольоване вживання цього препарату може призвести до тяжких наслідків.