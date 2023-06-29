На випадок теракту на ЗАЕС: у Запоріжжі проводять масштабні навчання, що потрібно знати

Громадянам розповіли, як діяти на випадок аварії на ЗАЕС

У Запоріжжі 29 червня пройдуть навчання на випадок реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС, про що українців попереджав президент Володимир Зеленський.

Як повідомили у прес-службі Запорізької ОВА, навчання охоплять як обласний центр, так і його околиці у Запорізькому районі.

Через ці заходи на окремих ділянках руху можливі тимчасові обмеження, у зв’язку з чим громадян просять зберігати спокій і з розумінням ставитися до деяких незручностей.

"Звернімо увагу, що ситуація контрольована, тому просимо громадян утриматися від надмірної інформаційної уваги до проведення тренувань", — йдеться у повідомленні.

Також в ОВА пояснили, що означають певні звуки сирен.

"Звуки сирен, гучномовних пристроїв, переривчасті гудки сигнальних засобів, транспорту, означають сигнал цивільного захисту "УВАГА ВСІМ! Також, повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації буде здійснено у додатку "Тривога" на телефоні, користувачі якого отримають повідомлення про радіаційну небезпеку", — додала місцева влада.

Людям нагадали, що після такого роду повідомлень їм потрібно терміново включити радіо або телевізор, щоб прослухати повідомлення державних органів влади.

Крім того, сповіщення про небезпеку опублікують місцеві органи влади на своїх сторінках в Інтернеті.

Раніше "Телеграф" писав, що голова ГУР МО Буданов зробив тривожну заяву щодо Запорізької АЕС.