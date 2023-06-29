В Запорожье проводят учения, а Минздрав успокаивает киевлян: что происходит вокруг возможного теракта на ЗАЭС

Украинцам советуют не паниковать в случае теракта на атомной станции

В Минздраве Украины заявили, что, несмотря на учения в Запорожье из-за вероятного теракта на ЗАЭС, защитить 100% населения от влияния радиации не удастся. Вместе с тем жители Киева окажутся за пределами зоны влияния последствий.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он подчеркнул, что сейчас власти разрабатывают алгоритм действий, которые начнут выполнять в случае подрыва ЗАЭС, чтобы оказать помощь как можно большему количеству граждан.

"Киев за пределами влияния. Однако, мы должны четко понимать, давайте делать все возможное, чтобы предотвратить это — ключевое задание. Второе — не создавать паники и искусственного ажиотажа", — говорится в сообщении.

Также глава Минздрава советует украинцам сохранять спокойствие в случае теракта и неукоснительно следовать рекомендациям местных властей или ведомства. Ляшко подчеркнул, что превентивно подготовиться и защитить 100% населения Украины от радиационной аварии точно не получится. Но чтобы помощь получили как можно больше людей, особенно тех, кто живут близко к ЗАЭС, Минздрав уже сейчас разрабатывает алгоритм необходимых действий.

Что касается таблеток йодида калия, то в Минздраве не могут сказать, помогут они или нет.

"Нельзя сейчас прогнозировать, что поможет, каким будет взрыв и другие вещи. Соответствующие препараты уже раздавались людям, которые живут в потенциальной зоне взрыва", — говорит Виктор Ляшко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кому понадобятся препараты от радиации и в каком случае. Виктор Ляшко рассказал, что людям, которые живут в потенциальной зоне поражения уже раздали соответствующие лекарства, а те, кто их не получил, могут взять их у своего семейного врача.