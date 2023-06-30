У Зеленского ответили на вранье захаровой по поводу ЗАЭС: "Кто сюда засунул свою физиономию?"

Подоляк напомнил о реальном положении дел

Пока в Украине предупреждают о возможном российском теракте на ЗАЭС, в россии, по всей видимости, решили "перевести все стрелки" на Украину. Но у Зеленского уже ответили.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, представительница Министерства иностранных дел рф мария захарова, комментируя усиление мер безопасности в Украине в связи с опасностью подрыва ЗАЭС, которая контролируется оккупантами, пришла к неожиданному и циничному умозаключению. По её мнению, это свидетельствует "о подготовке теракта киевскими властями".

На нелепое обвинение в адрес Украины решил ответить советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. В своем посте он подметил, что "на российском воре и шапка горит", а также указал на настоящее положение дел, которое никак не сходится с логикой путинистов.

"Понимаю, что с логикой у современных российских чиновников катастрофа, но все-таки, кто контролирует ЗАЭС, кто заминировал все, что можно было заминировать, кто выжигает оккупированные территории, кто атакует объекты критической инфраструктуры Украины? А главное, кто засунул свою безусловную агрессивную физиономию на чужую территорию?", — говорит Подоляк.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне уже подготовили все для того, чтобы устроить искусственную техногенную катастрофу на Запорожской АЭС.

Также мы сообщали о том, что украинские сотрудники, подписавшие контракт с "Росатомом" получили рекомендации эвакуироваться с ЗАЭС.