Тревожный знак? В разведке рассказали, что делают оккупанты на ЗАЭС

Украинские сотрудники, подписавшие контракт с "Росатомом" получили рекомендации эвакуироваться по станции

Российские оккупанты уменьшают присутствие на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. Оставшемуся персоналу дали распоряжение обвинять Украину в случае аварийных ситуаций.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

"По последним данным оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", руководивших действиями россиян", — говорится в сообщении.

В то же время украинские сотрудники, подписавшие контракт с "Росатомом" получили рекомендации эвакуироваться по станции. Согласно указаниям, они должны уехать до 5 июля. Желательное направление – территория оккупированного Крыма.

"На сегодняшний день известно об отъезде на полуостров начальнице юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева", — добавили в ГУР.

Также на территории ЗАЭС и в самом Энергодаре постепенно уменьшается количество военные патрулей. В разведке подчеркнули, что оккупанты приказали оставшимся работникам станции, "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовят теракт на Запорожской атомной электростанции. Вместе с тем и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов добавил, что настолько серьезной ситуация еще не была никогда, а рф уже завершила подготовку к возможному своему преступлению.