Про вторжение в Украину говорили так же: россия сделала заявление о ЗАЭС в Совбезе ООН

Агрессор пытается переложить на Киев вину за возможный взрыв на атомной станции

Российская федерация продолжается строить свою политику на лжи и дезинформации. Так, страна, взорвавшая Каховскую ГЭС, пытается убедить весь мир в том, что у нее даже в планах нет взрывать Запорожскую атомную электростанцию.

Письмо с подобным утверждением было распространено вчера, 29 июня, в Совете безопасности ООН от имени одного из главных российских лгунов – представителя рф при всемирной организации василия небензи.

Об этом сообщают кремлевские пропагандисты.

"Сегодня мы распространили <…> письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся инсинуаций представителей киевского режима, что намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет, и призывающее генерального секретаря ООН <…> повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС", — сказано в заявлении.

Возможно, пару лет назад в Украине можно было найти человека, который бы верил сказкам и небылицам небензи, но после того, как перед вторжением в нашу страну россия устами путина, лаврова и пескова клятвенно обещала, что ее войска на границе – это всего лишь "продолжение учений", и никаких планов нападения на нашу страну не существует, военные рф нагло нарушили все обещания и международные договоренности.

Чего стоят обещания россии, можно еще раз убедиться даже исходя из того факта, когда распространялось письмо: Совбез ООН собрался в пятницу на очередное заседание по требованию россии для обсуждения поставок западного оружия Украине.

При этом рашистская федерация пригласила к участию в заседании "экспертов", которых постпред Украины при ООН Сергей Кислица в Твиттере назвал "самыми коварными защитниками вторжения в Украину и диктаторских режимов в целом", в том числе американского журналиста Макса Блюменталя, обвиняемого в получении средств из рф.

Подобные заседания рф созывала уже несколько раз – в основном для того, чтобы озвучить свои новые россказни и убедить мир в своей невиновности – дескать, "в случае чего, мы ни при чем".

Поэтому ни о каком доверии к лживым обещаниям страны-агрессора не может быть и речи. И ставку украинцам и всему здравомыслящему человечеству можно делать только на проведение учений на случай подрыва АЭС безумным кремлевским фюрером. И, конечно, на дальнейшие поставки западного оружия Украине.