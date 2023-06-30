Про вторгнення в Україну говорили так само: росія зробила заяву про ЗАЕС у Раді безпеки ООН

Агресор намагається перекласти на Київ провину через можливий вибух на атомній станції

Російська федерація продовжує будувати свою політику на брехні та дезінформації. Так, країна, яка висадила в повітря Каховську ГЕС, намагається переконати весь світ у тому, що в неї навіть у планах немає підривати Запорізьку атомну електростанцію.

Лист із подібним твердженням було поширено вчора, 29 червня, у Раді безпеки ООН від імені одного з головних російських брехунів – представника росії при всесвітній організації василія небензі.

Про це повідомляють кремлівські пропагандисти.

"Сьогодні ми поширили <…> лист, який ще раз підтверджує на тлі інсинуацій представників київського режиму, що намірів підірвати цю станцію, що знаходиться під нашим контролем, у нас немає, і закликає генерального секретаря ООН <…> вплинути на Київ, змусивши його утриматися від провокацій щодо ЗАЕС", — сказано в заяві.

Можливо, кілька років тому в Україні можна було знайти людину, яка б вірила казкам і небилицям небензі, але після того, як перед вторгненням в нашу країну росія вустами путіна, лаврова та пєскова клятвенно обіцяла, що її війська на кордоні – це лише " продовження навчань", і жодних планів нападу на нашу країну не існує, військові росії нахабно порушили всі обіцянки та міжнародні домовленості.

Чого варті обіцянки росії, можна ще раз переконатися навіть виходячи з того факту, коли поширювався лист: Рада безпеки ООН зібралася в п’ятницю на чергове засідання на вимогу рф для обговорення поставок західної зброї Україні.

При цьому рашистська федерація запросила до участі в засіданні "експертів", яких постпред України при ООН Сергій Кислиця у Твіттері назвав "найпідступнішими захисниками вторгнення в Україну та диктаторських режимів загалом", у тому числі американського журналіста Макса Блюменталя, якого звинувачують у отриманні коштів рф.

Подібні засідання росії скликала вже кілька разів — в основному для того, щоб озвучити свої нові вигадки і переконати світ у своїй невинності — мовляв, "у разі чого, ми ні при чому".

Тому ні про яку довіру до брехливих обіцянок країни-агресора не може бути й мови. І ставку українцям та всьому розсудливому людству можна робити лише на проведення навчань на випадок підриву АЕС божевільним кремлівським фюрером. І, звісно, на подальші постачання західної зброї Україні.