Оккупанты завершили подготовку к теракту на ЗАЭС: Буданов и Гросси указали на опасность

Россияне могут нарушить систему охлаждения Запорожской АЭС, что приведет к катастрофе

Россияне подготовили все для того, чтобы устроить искусственную техногенную катастрофу на Запорожской АЭС. Даже если этого не случится, воды в пруду-охладителе слишком мало для поддержания работы в будущем.

О технической готовности россиян рассказал начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в интервью The Drive.

"Та часть станции, которую в случае принятия решения скорее всего взорвут, это искусственный водоем на территории станции, обеспечивающий охлаждение. Итак, что они собираются сделать, так это повредить звено в системе, что впоследствии вызовет эту технологическую катастрофу, которую никто не сможет остановить или смягчить. Потому что поисково-спасательные работы в зоне боевых действий невозможны", — пояснил глава ГУР.

На уточняющий вопрос, доведут ли россияне дело до конца, Буданов ответил, что "они полностью к этому готовы".

В то же время гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу France 24 сообщил, что уровня воды, который сегодня обеспечивается в пруду-охладителе Запорожской АЭС, достаточно лишь для поддержания ситуации, которая возникла после подрыва Каховской ГЭС. В долгосрочной перспективе имеющегося количества воды недостаточно.

"Руководство станции приняло начальные меры для сохранения необходимого количества воды, но этого будет недостаточно в долгосрочной перспективе", — пояснил он.

Однако больше всего беспокоит Гросси физическая защита Запорожской АЭС, обстановка вокруг которой остается сложной.

"Ясно, что ситуация там не улучшилась с (…) усилением военной активности на линии фронта. Опасность для станции увеличивается", — констатировал глава МАГАТЭ.

Он добавил, что в связи с боевыми действиями "станция невероятно уязвима и открыта для повреждений в случае перестрелки".

При этом, по его словам, команда МАГАТЭ все еще на ЗАЭС и наблюдает, как развивается ситуация.

Как сообщал "Телеграф", украинские сотрудники, подписавшие контракт с "Росатомом", получили рекомендации эвакуироваться со станции. Оставшемуся персоналу дали распоряжение обвинять Украину в случае аварийных ситуаций.