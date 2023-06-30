Окупанти завершили підготовку до теракту на ЗАЕС: Буданов та Гроссі вказали на небезпеку
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Росіяни можуть порушити систему охолодження Запорізької АЕС, що призведе до катастрофи
Росіяни підготували все для того, щоб влаштувати штучну техногенну катастрофу на Запорізькій АЕС. Навіть якщо цього не станеться, води в ставку-охолоджувачі замало для підтримки роботи в майбутньому.
Про технічну готовність росіян розповів начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов в інтерв’ю The Drive.
"Та частина станції, яку у разі ухвалення рішення швидше за все підірвуть, це штучна водойма на території станції, яка забезпечує охолодження. Отже, що вони збираються зробити, так це пошкодити ланку в системі, що згодом викличе цю технологічну катастрофу, яку ніхто не зможе зупинити або пом’якшити. Тому що пошуково-рятувальні роботи у зоні бойових дій неможливі", — пояснив глава ГУР.
На питання, чи доведуть росіяни справу до кінця, Буданов відповів, що "вони повністю до цього готові".
Водночас гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв’ю телеканалу France 24 повідомив, що рівня води, який сьогодні забезпечується у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС, достатньо лише для підтримки ситуації, що виникла після підриву Каховської ГЕС. У довгостроковій перспективі наявної кількості води недостатньо.
"Керівництво станції вжило початкових заходів для збереження необхідної кількості води, але цього буде недостатньо у довгостроковій перспективі", — пояснив він.
Проте найбільше турбує Гроссі фізичний захист Запорізької АЕС, обстановка навколо якого залишається складною.
"Зрозуміло, що ситуація там не покращала з (…) посиленням військової активності на лінії фронту. Небезпека для станції збільшується", — констатував глава МАГАТЕ.
Він додав, що у зв’язку з бойовими діями "станція неймовірно вразлива та відкрита для пошкоджень у разі перестрілки".
При цьому, за його словами, команда МАГАТЕ все ще перебуває на ЗАЕС і спостерігає, як розвивається ситуація.
Як повідомляв "Телеграф", українські співробітники, які підписали контракт із "Росатомом", отримали рекомендації евакуюватися зі станції. Персоналу, що залишився, дали розпорядження звинувачувати Україну у разі аварійних ситуацій.