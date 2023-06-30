Окупанти завершили підготовку до теракту на ЗАЕС: Буданов та Гроссі вказали на небезпеку

Росіяни можуть порушити систему охолодження Запорізької АЕС, що призведе до катастрофи

Росіяни підготували все для того, щоб влаштувати штучну техногенну катастрофу на Запорізькій АЕС. Навіть якщо цього не станеться, води в ставку-охолоджувачі замало для підтримки роботи в майбутньому.

Про технічну готовність росіян розповів начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов в інтерв’ю The Drive.

"Та частина станції, яку у разі ухвалення рішення швидше за все підірвуть, це штучна водойма на території станції, яка забезпечує охолодження. Отже, що вони збираються зробити, так це пошкодити ланку в системі, що згодом викличе цю технологічну катастрофу, яку ніхто не зможе зупинити або пом’якшити. Тому що пошуково-рятувальні роботи у зоні бойових дій неможливі", — пояснив глава ГУР.

На питання, чи доведуть росіяни справу до кінця, Буданов відповів, що "вони повністю до цього готові".

Водночас гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв’ю телеканалу France 24 повідомив, що рівня води, який сьогодні забезпечується у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС, достатньо лише для підтримки ситуації, що виникла після підриву Каховської ГЕС. У довгостроковій перспективі наявної кількості води недостатньо.

"Керівництво станції вжило початкових заходів для збереження необхідної кількості води, але цього буде недостатньо у довгостроковій перспективі", — пояснив він.

Проте найбільше турбує Гроссі фізичний захист Запорізької АЕС, обстановка навколо якого залишається складною.

"Зрозуміло, що ситуація там не покращала з (…) посиленням військової активності на лінії фронту. Небезпека для станції збільшується", — констатував глава МАГАТЕ.

Він додав, що у зв’язку з бойовими діями "станція неймовірно вразлива та відкрита для пошкоджень у разі перестрілки".

При цьому, за його словами, команда МАГАТЕ все ще перебуває на ЗАЕС і спостерігає, як розвивається ситуація.

Як повідомляв "Телеграф", українські співробітники, які підписали контракт із "Росатомом", отримали рекомендації евакуюватися зі станції. Персоналу, що залишився, дали розпорядження звинувачувати Україну у разі аварійних ситуацій.